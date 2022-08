Les places financières européennes ont ouvert en légère hausse : Paris prenait 0,62 %, comme Londres, et Milan 0,52 % vers 7 h 15 GMT.

(Paris) Les Bourses mondiales se maintenaient à la hausse jeudi, avec un nouvel élan donné en Asie par les mesures de soutien du pouvoir chinois à l’activité économique, et dans l’attente des discours de banquiers centraux à Jackson Hole, notamment vendredi.

Agence France-Presse

Après des premiers échanges en nette hausse, les places européennes faiblissaient et revenaient vers l’équilibre. Paris (+0,11 %) et Milan (+0,21 %), Francfort (+0,37 %) et Londres (+0,26 %) étaient toujours dans le vert vers 12 h 35 GMT.

La Bourse de Hong Kong a clôturé jeudi sur une hausse de 3,63 %, après que les dernières mesures économiques de la Chine ont poussé les marchés asiatiques vers le haut.

Le pouvoir a multiplié cette semaine les gestes pour soutenir l’économie, mais ces mesures sont « le reflet de la force des vents contraires qui soufflent actuellement sur l’économie chinoise et des conséquences d’une politique de zéro COVID-19 » selon Craig Erlam, analyste d’Oanda.

Shanghai a gagné 0,97 % et Tokyo 0,58 %, après cinq séances de baisse.

Après une petite hausse la veille, la Bourse de New York se dirigeait aussi dans le vert à l’ouverture selon les contrats à terme, qui prenaient entre 0,40 % et 0,75 %.

Depuis le début de la semaine, les investisseurs n’ont la tête qu’à Jackson Hole, aux États-Unis, lieu du symposium annuel des banquiers centraux. L’évènement au cœur de l’attention a lieu vendredi avec le passage à la tribune du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell.

« La moindre nuance » dans ses paroles « peut faire bouger le marché, et les investisseurs seront à l’affût de tout signe de flexibilité ou d’entêtement de la part de la Fed quant à la trajectoire prévue de hausse des taux d’intérêt », explique Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

Les indices mondiaux ont rattrapé cet été une partie des pertes du premier semestre dans l’espoir que les hausses de taux ne seraient plus aussi fortes dans la deuxième partie de l’année. Cette hypothèse leur semble désormais moins probable, ce qui entraîne une baisse des actions et une remontée du taux des emprunts pour les États. Ces derniers se détendaient toutefois un peu en Europe jeudi.

Le gaz européen se rapproche de son record

En plus de cela, en Europe, « la situation énergétique ne cesse de se dégrader. Cela renforce les craintes que le “pic d’inflation” ne soit pas encore atteint dans certains pays », estiment les analystes de la Deustche Bank.

Le prix du gaz naturel européen sur le marché de référence, le TTF néerlandais, a touché les 318 euros le mégawattheure à 9 h 20 GMT, et restait encore à 311 euros vers 11 h 30 GMT (+6,21 %) poussé comme depuis plusieurs séances par les suspensions d’approvisionnement russe à venir.

Le prix du gaz a poussé le fabricant norvégien d’engrais minéraux Yara International (+2,53 %) à encore réduire sa production d’ammoniac en Europe, a-t-il annoncé jeudi.

Le pétrole restait bien orienté après sa hausse entamée en début de semaine : le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison octobre progressait de 0,52 % à 101,75 dollars, mais celui de WTI américain à même échéance reculait de 0,09 % à 94,80 dollars vers 11 h 30 GMT.

La puissance de Harbour Energy

Le groupe énergétique britannique Harbour Energy bondissait de plus de 10 % à la Bourse de Londres après des résultats supérieurs aux attentes des analystes, avec près d’un milliard de dollars de profits après impôts et une hausse de 50 % de son programme de rachat d’actions.

À l’inverse, l’avertissement de la direction de la compagnie aérienne à bas coût Norwegian Air sur le poids du prix de l’énergie pesait sur le cours en Bourse de la société (-7,07 %).

L’euro vers la parité

L’euro est brièvement repassé au-dessus de la parité par rapport au dollar jeudi matin. Vers 11 h 40 GMT, il restait en hausse sur la séance (+0,14 %), mais ne valait plus que 0,9972 dollar.

Le bitcoin grappillait 0,05 % à 21 700 dollars.