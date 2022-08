Le marché d’actions canadien a perdu et a gagné des points au fil du temps selon l’offre et la demande : aujourd’hui, l’indice a atteint plus de 20 000 points.

Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Delphine Belzile La Presse

Quand on dit que le S&P/TSX a perdu un point, qu’est-ce que cela signifie ? Que représente la valeur d’un point ? Minh Van Tran

Lancé en 1977, l’indice composé S&P/TSX représente les performances des sociétés canadiennes sur le marché boursier local. Il s’agit de l’indicateur principal de la Bourse de Toronto. On s’y réfère pour suivre l’activité boursière du marché d’actions canadien.

« On a tendance à mélanger le marché boursier et l’économie : il s’agit de deux choses différentes qui ne vont pas toujours dans le même sens », précise d’entrée de jeu Gabriel Asselin, conseiller financier chez Gestion de portefeuille stratégique Medici.

L’indice composé S&P/TSX nous indique si le prix des actions des entreprises canadiennes a augmenté ou diminué, explique le spécialiste. Il s’agit d’une « photo » de l’état du marché boursier à un moment précis qui est mise à jour continuellement, note-t-il.

Si l’indice a augmenté de 1 %, cela signifie que les actions des entreprises canadiennes ont augmenté de 1 % en moyenne, souligne Gabriel Asselin.

L’indice composé S&P/TSX, c’est un peu comme un bulletin scolaire. Il représente la moyenne de la classe. Gabriel Asselin, conseiller financier chez Gestion de portefeuille stratégique Medici

Il comprend 238 entreprises canadiennes, notamment des banques et des compagnies énergétiques qui couvrent 95 % du marché des actions du pays. On note parmi les plus importantes composantes la Banque Royale du Canada et Enbridge. Il existe un indice similaire aux États-Unis, le S&P 500, qui, pour sa part, couvre 80 % du marché boursier américain.

Le système de points

Des paramètres doivent être respectés par les entreprises canadiennes pour figurer parmi les composantes de l’indice principal de la Bourse de Toronto : il faut notamment posséder un taux minimum de rotation des actions de 0,5 et représenter pas moins de 0,04 % du poids total de la capitalisation boursière de l’indice.

Le S&P/TSX est réévalué tous les trois mois. Les entreprises peuvent être retirées de l’indice si elles ne respectent pas les critères requis.

À ce jour, la valeur de l’ensemble des composantes du S&P/TSX s’élève à 3 245,7 milliards de dollars, indique l’opérateur boursier, Groupe TMX.

L’ensemble de la valeur financière des entreprises canadiennes est rapporté à un système de points pour faciliter l’analyse, explique Gabriel Asselin.

Le nombre de points reflète ainsi la capitalisation boursière du marché d’actions canadien.

Par conséquent, l’indice accumule des points quand la valeur des actions du marché a augmenté.

Au lancement de l’indice, on avait donné une valeur de 1000 points à la somme des capitalisations boursières du marché canadien, précise Gabriel Asselin. Le marché d’actions canadien a perdu et a gagné des points au fil du temps selon l’offre et la demande : aujourd’hui, l’indice a atteint plus de 20 000 points.

Les gens devraient plutôt regarder l’indice composé S&P/TSX en pourcentage, car il permet une meilleure interprétation de l’état boursier canadien, souligne-t-il. On mentionne toujours les points simplement parce que le système a historiquement commencé ainsi, affirme Gabriel Asselin.

« Tout est une question de ratio. La valeur absolue, ça vaut ce que ça vaut. Le pourcentage est beaucoup plus intéressant », ajoute-t-il.