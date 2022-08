(Paris) Les marchés boursiers naviguaient à vue jeudi, refroidis au lendemain d’une publication de la banque centrale américaine que les investisseurs peinaient encore à interpréter.

Agence France-Presse

Wall Street régressait légèrement jeudi, prolongeant la pause marquée la veille après plusieurs séances consécutives de hausse, confrontée à des résultats d’entreprise mitigés et un message contrasté de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 13 h 50 GMT, le Dow Jones reculait de 0,23 %, le S&P 500 de 0,10 % et le NASDAQ de 0,17 %.

Nettement dans le rouge à la clôture mercredi, les Bourses européennes se maintenaient tout juste à flot vers 13 h 50 GMT. Paris grappillait 0,21 %, Londres 0,10 %, Francfort 0,40 % et Milan 0,49 %.

Les marchés asiatiques ont reculé quant à eux dans une fourchette de 0,46 % à 0,96 %, dans le sillage du creux rencontré par la Bourse de New York la veille.

Les investisseurs hésitaient encore sur l’interprétation à faire du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine mercredi.

Le document « pourrait suggérer que la Fed agira d’une manière plus agressive que ce que les marchés attendent » en vue de freiner l’inflation, mais aussi « qu’elle est consciente des risques et pourrait donc relâcher la pression dès que l’occasion se présentera », estime Craig Erlam, analyste d’Oanda.

La séance est parsemée de quelques indicateurs sur la santé de l’économie américaine qui ne semblaient pas influer fortement sur les cours.

L’activité manufacturière de la région très industrialisée de Philadelphie, aux États-Unis, est revenue en territoire positif en août, après s’être contractée pendant deux mois.

Sur le marché du travail, les demandes hebdomadaires d’allocations chômage ont légèrement diminué, rompant avec leur tendance à la hausse des dernières semaines, une nouvelle accréditant la théorie d’une robustesse de l’emploi américain.

Le tour de piste continue pour la distribution

Après Walmart (+5,73 % sur la semaine) et Home Depot (+3,88 % sur la semaine) mardi et Target (+0,51 % sur la semaine) mercredi, c’est au tour de Kohl’s, autre poids lourd de la distribution aux États-Unis d’annoncer ses résultats. Une diminution de son chiffre d’affaires de 8,1 % au deuxième trimestre sur un an et des gains en chute sur la même période faisaient perdre au titre 8,19 % vers 13 h 50 GMT.

Adyen déçoit

La fintech néerlandaise spécialiste du paiement Adyen chutait de 8,58 % vers 13 h 50 GMT après ses résultats. Elle a publié un bénéfice net en hausse, à 282 millions d’euros sur les six premiers mois de l’année, mais ses marges ont été inférieures à celles attendues par les analystes recensés par l’agence Bloomberg.

AO World surfe sur le net

AO World, spécialiste des ventes en ligne d’électroménager, s’envolait quant à lui de 10,76 % à Londres après avoir annoncé un chiffre d’affaires en hausse de plus de 50 % sur deux ans et 4 millions de clients supplémentaires depuis le début de la pandémie, malgré une perte pour son exercice annuel décalé.

Les marchés reçoivent le message de Cisco

Le groupe de télécommunications Cisco bondissait de plus de 6 % à New York, après la publication de ses résultats. « Les pénuries d’approvisionnement en puces s’atténuent » a notamment retenu John Plassard, spécialiste de l’investissement chez Mirabaud.

Du côté du gaz, du pétrole et des devises

Le prix du gaz naturel européen de référence, le TTF néerlandais, montait de 3,35 % à 233,40 euros le mégawattheure vers 13 h 45 GMT.

Les cours du pétrole montaient, portés par la baisse des stocks commerciaux américains, preuve d’une demande vigoureuse aux États-Unis. Le WTI américain à échéance septembre s’élevait à 89,78 dollars (+1,90 %) et le Brent de mer de Nord pour livraison octobre à 95,49 dollars (+1,96 %) vers 13 h 45 GMT.

L’euro reculait légèrement face au billet vert (-0,48 %), à 1,0131 dollars.

Le bitcoin avançait de 0,33 % à 23 488 dollars.