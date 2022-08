La perspective d’un accord sur le nucléaire iranien fait reculer le pétrole

(New York) Les cours du pétrole ont de nouveau brutalement reculé mardi, écrasés par le ralentissement économique en Chine, mais surtout par la perspective de plus en plus palpable d’un accord sur le nucléaire iranien, qui libérerait presque instantanément quelque 100 millions de barils.