Les places européennes ne parvenaient pas non plus à prendre beaucoup de hauteur, à l’exception de Londres (+0,51 %), aidée par les matières premières. Paris et Milan grappillaient 0,04 % tandis que Francfort prenait 0,18 %.

(Paris) Les places boursières mondiales fluctuaient peu mardi, manquant de matière pour poursuivre plus franchement l’élan haussier des dernières semaines, à la veille d’une publication de la Banque centrale américaine.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert sans tendance, au lendemain d’une hausse. Le Dow Jones avançait de 0,09 %, le S&P 500 reculait d’autant et le NASDAQ était en repli de 0,36 % vers 13 h 45 GMT.

Les places européennes ne parvenaient pas non plus à prendre beaucoup de hauteur, à l’exception de Londres (+0,51 %), aidée par les matières premières. Paris et Milan grappillaient 0,04 % tandis que Francfort prenait 0,18 %.

Après six premiers mois dévastateurs pour les actions, les cours se sont un peu redressés avec les résultats des entreprises et les premiers signes de reflux de l’inflation.

Si la conjoncture économique patine toujours, avec des risques de récession dans plusieurs zones économiques, les investisseurs espèrent que cette situation poussera les grandes banques centrales à la mesure dans leur lutte contre la hausse des prix, en montant leurs taux directeurs de manière moins radicale qu’anticipé jusqu’à présent.

Ce contexte a notamment permis aux valeurs dites « de croissance », comme les valeurs technologiques, de reprendre de la vigueur.

Mais « les tendances encourageantes pour les actifs à risque à partir de juillet ne doivent pas être extrapolées sur le reste de l’année » selon Stefan Kreuzkamp, directeur des investissements du gestionnaire d’actifs allemand DWS.

Même son de cloche pour le responsable des investissements de Pictet, César Perez Ruiz, qui prévient que « si un apaisement de l’inflation est nécessaire pour que la Réserve fédérale infléchisse sa politique monétaire, l’accalmie actuelle n’est pas suffisante. »

Les investisseurs attendent donc le compte-rendu des discussions de la dernière réunion, publié mercredi, afin de mieux jauger l’état d’esprit des responsables de la Fed.

Walmart rassure

Le géant américain des supermarchés Walmart a rassuré Wall Street mardi en réajustant à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, trois semaines après avoir émis un avertissement sur résultats qui avait ébranlé les marchés financiers. Sur le deuxième trimestre, le bénéfice est de plus de 5 milliards de dollars. L’action montait de plus de 5,50 % dans les premiers échanges.

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (+1,72 %) a fait part de résultats trimestriels conformes aux attentes.

Le mineur BHP gravit des sommets

Le géant minier australien BHP grimpait de 4,49 % à Londres vers 13 h 45 GMT après l’annonce mardi d’un bénéfice net quasiment triplé pour son exercice 2021-2022 clos le 30 juin, à 30,9 milliards de dollars américains.

Après une séance dans le rouge lundi, les minières tenaient cette fois le devant de la scène à Londres (Glencore +3,68 %, Rio Tinto +3,61 %) et à Paris (ArcelorMittal +3,59 %).

La livraison de repas à la relance

Porté par l’Asie, le groupe allemand de livraison de repas Delivery Hero (+6,49 %) a confirmé mardi ses prévisions annuelles présentées fin juillet et espère atteindre la rentabilité opérationnelle sur l’année 2023.

Le néerlandais Just Eat Takeaway montait de 2,72 %, l’anglais Deliveroo de 2,47 % et Hellofresh, qui avait bondi de plus de 4 % lundi après la confirmation de ses résultats préliminaires, progressait encore de 0,19 %. Depuis le début de l’année, le cours en Bourse de ces entreprises a toutefois chuté entre 45 et 60 %.

Du côté du pétrole, du gaz et des devises

Les prix du pétrole tentaient de se stabiliser après une forte baisse la veille. Vers 13 h 40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 0,66 % à 94,46 dollars et le baril WTI américain pour livraison en septembre 0,57 % à 88,88 dollars.

Le prix du gaz continuait de monter. Le TTF néerlandais, la référence du gaz naturel en Europe, grimpait de 10,19 % à 241,00 euros le mégawattheure vers 13 h 40 GMT, après avoir dépassé 250 euros, son plus haut niveau depuis mars. Le prix était encore à 70 euros le 31 décembre 2021.

L’euro grappillait 0,05 % face au billet vert à 1,0165 dollars.

Le bitcoin reculait de 0,68 % à 23 920 dollars.