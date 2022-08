Les Bourses européennes oscillaient autour de l’équilibre dans une séance sous le sceau de la prudence. Londres perdait 0,38 %, Paris 0,14 % mais Francfort gagnait 0,14 % et Milan 0,39 % vers 12 h GMT.

(Paris) Les Bourses mondiales étaient indécises jeudi après l’annonce du ralentissement de l’inflation américaine, confirmée par la publication des prix à la production aux États-Unis.

Agence France-Presse

La Bourse de New York a ouvert en hausse, rassurée par un recul des prix de gros aux États-Unis, signal supplémentaire d’un ralentissement de l’inflation.

Vers 14 h 05 GMT, l’indice Dow Jones grimpait de 0,77 %, le NASDAQ de 1 % et le S&P 500 de 0,87 %.

En Europe, les marchés, plus prudents, oscillaient autour de l’équilibre. La Bourse de Francfort gagnait 0,08 %, Paris 0,15 % et Milan 0,50 %. Londres marquait une baisse de 0,52 %.

Le recul des prix à la production (PPI), indicateur scruté par les marchés, confirme la tendance du ralentissement de l’inflation révélée mercredi par la publication des prix à la consommation aux États-Unis. Ils ont ralenti plus que prévu en juillet, grâce notamment à la baisse du prix de l’essence à la pompe, mais reste à un niveau très élevé.

L’indice PPI a reculé de 0,5 % en juillet par rapport à juin, après des hausses de 1,0 % en juin et 0,8 % en mai.

« Hier, les chiffres de l’inflation sont ressortis en baisse, mais restent toujours bien au-delà de l’objectif de la Fed, qui pour rappel est situé autour des 2 %. Pourtant, cette réduction a suffi aux marchés pour accélérer à nouveau », commente Vincent Boy de IG France.

« Les investisseurs s’attendent à une baisse de taux de la Réserve fédérale dès début 2023 et cela suffit à oublier la poursuite du resserrement monétaire, ainsi que les risques de voir la récession s’aggraver d’ici là », ajoute-t-il.

Le rendement obligataire américain à deux ans a continué sa baisse initiée mercredi, reculant à 3,152 % à 14 h 05 GMT contre 3,21 % la veille. Les taux d’intérêt souverains à dix ans en Europe montaient légèrement.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a légèrement revu en hausse jeudi sa prévision pour cette année de la croissance de la demande mondiale de pétrole, ce qui profite aux cours du pétrole.

Vers 13 h 50 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison octobre augmentait de 1,32 % à 98,70 dollars. Celui de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre prenait 1,37 % à 93,27 dollars.

Comme la veille, l’euro continuait de progresser face au dollar, la prévision par les marchés d’une atténuation du resserrement monétaire de la Fed favorisant la monnaie unique.

Vers 14 h GMT, l’euro gagnait 0,61 % à 1,0361 dollars.

Le bitcoin gagnait 3,40 % à 24 700 dollars.

La pharmacie à court

Le cours de l’action de Sanofi chutait de 5,40 % à Paris vers 13 h 55 GMT, à la suite d’une note de la banque UBS qui a notamment ravivé les craintes quant à un litige autour d’un médicament du laboratoire. Le cours est tombé de plus de 12 % à la mi-journée.

À Londres, son homologue britannique GSK perdait 8,97 %, tandis qu’Haleon perdait 2,46 %.

À Wall Street, Pfizer perdait 3,13 %.

Disney+ enchante les marchés

La plateforme Disney+ a attiré 14,4 millions de nouveaux abonnés entre mars et juin, portant son total à 152 millions et rassurant un marché inquiet des risques de saturation des services numériques. À New York, le titre grimpait de 8,76 %.

Pari gagnant

La société de pari en ligne Entain grimpait à Londres de 6,38 %, après avoir annoncé la formation d’une filiale destinée à son expansion dans les pays de l’Est et le rachat pour 600 millions d’euros de 75 % de la société croate SuperSport. Entain a par ailleurs publié un chiffre d’affaires semestriel en hausse, mais le bénéfice a été divisé par trois sur un an pour le premier semestre.

Aegon relève ses perspectives

L’assureur néerlandais Aegon a fait état d’une perte nette au deuxième trimestre, mais a annoncé relever ses prévisions pour 2022 concernant la génération de capital d’exploitation.

Le titre décollait de 10,16 %.