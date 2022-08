Les Bourses européennes oscillaient autour de l’équilibre dans une séance sous le sceau de la prudence. Londres perdait 0,38 %, Paris 0,14 % mais Francfort gagnait 0,14 % et Milan 0,39 % vers 12 h GMT.

(Paris) Les marchés financiers étaient indécis jeudi au cours d’une séance suspendue entre l’annonce du ralentissement de l’inflation américaine la veille et l’attente des prix à la production aux États-Unis.

Agence France-Presse

Les contrats à terme des indices américains étaient néanmoins plus dynamiques. Celui du Dow Jones prenait 0,50 % vers 12 h GMT, celui de l’indice élargi S&P 500 0,42 % et celui du NASDAQ, à forte coloration technologique 0,39 %.

Après avoir attendu la première moitié de la semaine la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) américain, les investisseurs scrutent à présent les prix à la production (PPI) attendus à 12 h 30 GMT.

Ces prix « ont tendance à être de meilleurs indicateurs sur le temps long » de l’évolution de l’inflation, selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets. « Les prévisions des marchés vont dans le sens d’une hausse de 10,3 % des prix à la production », soit une diminution par rapport à la hausse de 11,3 % du mois dernier, rappelle-t-il.

L’inflation n’a pas bougé sur un mois en juillet et s’est établi à 8,5 % sur un an, au lieu de 9,1 % en juin. Les prix ont marqué le pas, surtout grâce à la baisse des coûts des carburants.

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie particulièrement volatils, a également ralenti, à 5,9 % sur un an, alors que les marchés l’attendaient en hausse (+6,1 % d’après Factset).

La Fed « voudra probablement voir d’autres preuves non seulement d’un ralentissement de l’inflation, mais encore que celle-ci diminue de moitié par rapport à son niveau actuel », souligne M. Hewson.

Mercredi, les chiffres de l’inflation « ont ajouté à l’espoir entretenu par les marchés que la banque centrale américaine (Fed) n’ait pas besoin de poursuivre avec autant d’agressivité la hausse de ses taux directeurs », observe Michael Hewson. L’institution procède à des hausses de ses taux depuis mars. En juillet, elle les avait augmenté de 75 points de base.

« Les investisseurs tablent maintenant sur une hausse de 50 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de septembre », souligne John Plassard, spécialiste de l’investissement chez Mirabaud.

La pharmacie à court

Le cours de l’action de Sanofi chutait jeudi de 8,90 % à la Bourse de Paris vers 12 h GMT, à la suite d’une note de la banque UBS qui a notamment ravivé les craintes quant à un litige autour d’un médicament du laboratoire. Le cours est tombé de plus de 12 % à la mi-journée.

A Londres, son homologue britannique GSK perdait 8,83 %.

Pari gagnant

La société de pari en ligne Entain grimpait à Londres de 6,57 % vers 12 h GMT, après avoir annoncé la formation d’une filiale destinée à l’expansion dans les pays de l’Est et le rachat pour 600 millions d’euros de 75 % de la société croate SuperSport. Entain a par ailleurs publié un chiffre d’affaires semestriel en hausse, mais le bénéfice a été divisé par trois sur un an pour le premier semestre.

Metro circule

Le groupe de grande distribution a publié un chiffre d’affaires trimestriel en hausse, à 7,9 milliards d’euros, et supérieur aux attentes. Son cours grimpait de 3,12 %.

Disney+ enchante les marchés

La plateforme Disney+ a attiré 14,4 millions de nouveaux abonnés entre mars et juin, portant son total à 152 millions et rassurant un marché inquiet des risques de saturation des services numériques. A New York, le titre grimpait de 9,07 % dans les échanges avant séance.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole étaient en légère hausse jeudi. Vers 12 h GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre gagnait 1,01 % à 98,37 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre prenait 1,10 % à 91,68 dollars.

L’euro continuait de progresser face au dollar jeudi, après que le billet vert a dévissé la veille en écho à la publication des données de l’inflation américaine, la prévision par les marchés d’une atténuation du resserrement monétaire de la Fed favorisant la monnaie unique.

Vers 12 h GMT, l’euro gagnait 0,28 % à 1,0327 dollars.

Le bitcoin gagnait 3,14 % à 24 645 dollars.