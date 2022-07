(Paris) Inflation qui accélère toujours, premiers résultats d’entreprises décevants, et même crise politique en Italie : les investisseurs ne voyaient aucune raison de se réjouir jeudi.

Agence France-Presse

New York a ouvert en baisse, après les résultats décevants des premières grandes banques : le Dow Jones reculait de 1,98 %, le S&P 500 de 1,91 % et le NASDAQ de 1,70 % vers 9 h 45.

Les indices européens ont débuté la séance sans direction claire avant de s’orienter à la baisse, tout particulièrement en Italie, où le sort du gouvernement de Mario Draghi ne tenait plus qu’à un fil. La place milanaise reculait de 3,68 %, tandis que le spread, le très surveillé écart entre les taux d’intérêt allemand et italien à dix ans, s’est nettement élargi.

À la même heure, Londres perdait 1,76 %, Francfort 2,07 % et Paris 1,71 %.

Mercredi, les marchés ont accusé le coup de l’accélération de l’inflation aux États-Unis (en hausse en juin de 9,1 % sur un an, indice CPI), estimant de plus en plus plausible que la banque centrale américaine (Fed) opte pour une remontée plus agressive de ses taux directeurs.

Les taux d’intérêts à deux ans sur le marché obligataire, qui reflètent le mieux les anticipations des investisseurs sur les politiques à court terme des banques centrales, étaient en forte hausse.

Les taux à deux ans américain, allemand, français et britannique montaient autour de 10 points de base. La tendance était similaire, quoique moins marquée, pour les taux à 10 ans.

Et les résultats d’entreprises, qui donnent parfois des impulsions aux marchés, ont apporté peu de bonnes nouvelles.

« Les investisseurs sont d’avis que le mouvement est lancé et qu’il faut maintenant veiller à ce que la récession soit brève et peu profonde » selon Craig Erlam, analyste d’Oanda.

JPMorgan, Ericsson déçoivent

Aux États-Unis, JPMorgan Chase a vu son bénéfice net reculer de 28 % au deuxième trimestre, prenant en compte une « modeste détérioration des prévisions économiques » et le titre chutait de 4,47 % dans les premiers échanges à Wall Street. Le bénéfice de la banque d’affaires américaine Morgan Stanley (-2,57 %) a chuté de 30 %.

En Suède, l’équipementier télécoms Ericsson (-7,64 %) a publié un bénéfice inférieur aux attentes, érodé notamment par l’inflation et des problèmes logistiques de l’économie mondiale. Telecom Italia perdait 5,36 % à Milan, Orange de 2,15 % à Paris et Deutsche Telekom de 2,90 % après avoir vendu 51 % de ses tours mobiles aux fonds Brookfield et Digital Bridge.

En Angleterre, tout le secteur de l’assurance était en berne après avec la publication par la compagnie d’assurance britannique spécialisée dans l’automobile Sabre Insurance d’un avertissement sur ses bénéfices et la réduction de ses dividendes cette année. Elle s’effondrait de 40 % et Admiral Group chutait de 16,22 %.

En Suède, la foncière SBB plongeait aussi de 18 % après avoir fait état d’une perte surprise lors de son deuxième trimestre.

Banques et énergéticiens chutent en Italie

Les valeurs les plus sensibles à l’activité se contractaient nettement en Italie face à la situation politique tendue. Banco BPM chutait de 5,72 %, Unicrédit de 6,23 %, BPER Banco de 5,40 %, de même qu’Enel (-5,84 %) ou Eni (-4,55 %).

Panne pour Twitter

Une vaste panne a temporairement affecté jeudi l’accès à Twitter, de nombreux utilisateurs dans le monde se retrouvant confrontés à un message d’erreur, nouvelle turbulence pour le réseau social déjà englué dans une bataille avec Elon Musk.

L’action baissait de 0,63 %. La veille, elle avait décollé (+7,90 %) après que le fonds Hindenburg Research a révélé avoir pris une participation au capital.

Le baril encore en baisse

Les cours du pétrole continuaient leur chute enclenchée en début de semaine.

Vers 9 h 25, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait de 3,54 % à 96,05 dollars, le West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en août, de 3,80 %, à 92,64 dollars.

L’euro sous la parité

Après avoir plongé brièvement mercredi sous le seuil symbolique d’un dollar, une première depuis décembre 2002, l’euro y revenait jeudi à 0,9962 dollar (-0,98 %) vers 9 h 40.

Le bitcoin était stable à 19 655 dollars.