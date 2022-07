En Europe, Milan a sombré de 3,44 %, les investisseurs s’inquiétant du sort du gouvernement de Mario Draghi ne tenait plus qu’à un fil lors d’un vote au Sénat. Londres a perdu 1,63 %, Francfort 1,86 % et Paris 1,41 %.

(Paris) Les Bourses mondiales étaient encore plombées jeudi par l’inflation qui s’accélère toujours et laisse augurer des réactions fortes des banques centrales au moment où la croissance et les résultats d’entreprises sont déjà au ralenti.

Agence France-Presse

New York a ouvert en baisse, après les résultats décevants des premières grandes banques : le Dow Jones reculait de 1,05 %, le S&P 500 de 0,91 % et le NASDAQ de 0,71 % vers 12 h.

En Europe, Milan a sombré de 3,44 %, les investisseurs s’inquiétant du sort du gouvernement de Mario Draghi ne tenait plus qu’à un fil lors d’un vote au Sénat. Du côté du marché de la dette, le spread, le très surveillé écart entre les taux d’intérêt allemand et italien à dix ans, s’est nettement élargi.

Londres a perdu 1,63 %, Francfort 1,86 % et Paris 1,41 %.

Après l’accélération de l’inflation aux États-Unis (en hausse en juin de 9,1 % sur un an, indice CPI), les investisseurs ont appris jeudi que l’indice des prix à la production (PPI) pour juin est également ressorti au-dessus des prévisions. Il est considéré comme indicateur avancé de l’orientation des prix à la consommation.

Les opérateurs, dont aucun n’envisageait ce scénario il y a une semaine, jugent désormais crédible que la Réserve fédérale remonte son taux directeur d’un point lors de sa prochaine réunion, les 26 et 27 juillet, ce qui serait une première depuis les années 80. Le gouverneur de la banque centrale américaine (Fed) Christopher Waller s’est dit ouvert à cette idée jeudi, tout en favorisant 0,75 point de hausse, ce qui allégeait la pression sur les taux courts aux États-Unis.

« Les investisseurs sont maintenant convaincus que la messe est dite et que la mission, désormais, est de s’assurer que la récession sera modérée et brève », a observé, dans une note, Craig Erlam, d’Oanda.

Ainsi, en zone euro, la guerre en Ukraine, et son impact toujours plus grand sur les prix de l’énergie et de l’alimentation, ont poussé Bruxelles à réduire encore jeudi ses prévisions de croissance pour cette année et l’an prochain.

JPMorgan et Ericsson déçoivent

Aux États-Unis, JPMorgan Chase a vu son bénéfice net reculer de 28 % au deuxième trimestre, prenant en compte une « modeste détérioration des prévisions économiques » et le titre chutait de 3,56 %. Le bénéfice de la banque d’affaires américaine Morgan Stanley (-0,39 %) a chuté de 30 %.

En Suède, l’équipementier télécoms Ericsson (-8,45 %) a publié un bénéfice inférieur aux attentes, érodé notamment par l’inflation et des problèmes logistiques de l’économie mondiale. Telecom Italia perdait 6,40 % à Milan, Orange de 1,75 % à Paris et Deutsche Telekom de 2,50 %.

En Angleterre, tout le secteur de l’assurance était en berne après avec la publication par la compagnie d’assurance britannique spécialisée dans l’automobile Sabre Insurance d’un avertissement sur ses bénéfices et la réduction de ses dividendes cette année. Elle s’effondrait de près de 40 % et Admiral Group chutait de plus de 18 %.

Novavax plonge après un avis sur son vaccin anti COVID-19

L’action du groupe pharmaceutique américain Novavax plongeait de 20 % après la publication d’un avis de l’Agence européenne du médicament faisant état de cas de fortes réactions allergiques à son vaccin contre la COVID-19.

Le pétrole encore en baisse

Les cours du pétrole continuaient leur chute enclenchée en début de semaine.

Vers 11 h 30, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait de 1,84 % à 97,74 dollars, le West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en août, de 2,70 %, à 93,70 dollars. Le WTI a perdu plus de 5 % en séance.

L’euro sous la parité

L’euro est passé sous la parité après le dollar pour le deuxième jour de suite, mais comblait un peu ses pertes ensuite. Vers 11 h 55, il valait 1,0027 dollars.

Le bitcoin progressait de 3,50 % à 20 350 dollars.