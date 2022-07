(Paris) Les Bourses mondiales accusaient un net recul mercredi après l’annonce des chiffres plus élevés que prévu de l’inflation aux États-Unis, qui augurent d’une politique monétaire encore plus stricte de la Réserve fédérale américaine dans les mois à venir.

Agence France-Presse

Après deux séances de baisse, Wall Street était encore dans le rouge à l’ouverture : le Dow Jones perdait 1,22 %, le NASDAQ 1,85 % et le S&P 500 1,38 %.

Juste avant la publication de l’inflation américaine, les contrats à terme sur les trois indices phares de la place étaient tous dans le vert.

Les marchés européens creusaient eux leurs pertes après une première partie de séance attentiste : Francfort reculait de 1,61 %, Paris de 1,35 % après être passé sous le seuil de -2 % vers 9 h 35. Milan évoluait à -1,47 % et Londres à -0,91 %.

Le marché obligataire réagissait aussi vivement : le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans montait à 3,2 % vers 9 h 25, contre 2,96 % la veille. Le taux à 2 ans bondissait encore davantage, à 3,18 %, contre 3,04 %, une ampleur rare sur un laps de temps si resserré. Les deux taux étaient stables avant la publication.

Du côté des devises, l’euro-plombé par les perspectives moroses de l’économie européenne, avec la possibilité d’un arrêt des approvisionnements de gaz russe-a plongé mercredi sous le seuil symbolique d’un dollar, qui n’avait plus été franchi depuis décembre 2002. Vers 13 h 30 GMT, il remontait tout de même à 1,0017 dollar.

Toutes ces réactions sont venues après le très attendu indice des prix CPI américain en juin, les prix à la consommation, qui a flambé à 9,1 % sur un an, au-dessus des 8,8 % anticipés. Sur un mois, la hausse des prix s’élève à 1,3 % en juin, contre 1,0 % en mai.

La hausse des prix concerne tous les secteurs, précise le département du Travail dans son communiqué, les plus gros contributeurs étant le logement, l’essence et la nourriture.

Cette nouvelle forte progression des prix devrait inciter la Réserve fédérale américaine à relever encore ses taux directeurs, après les avoir déjà rehaussés de trois quarts de point de pourcentage en juin, sa plus forte augmentation depuis 1994.

Pour ne pas arranger l’humeur des investisseurs, les perspectives économiques mondiales « s’assombrissent », a aussi affirmé mercredi la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva, qui prévoit de faire état plus tard ce mois-ci d’« une dégradation supplémentaire » à ses prévisions de croissance « à la fois pour 2022 et 2023 ».

Wetherspoons regrette une reprise plus lente

La chaîne britannique de pubs Wetherspoons perdait 7,78 % après avoir annoncé dans un communiqué que la reprise dans le secteur était « plus lente et plus laborieuse que prévue ». Le secteur pâtit notamment de coûts de main-d’œuvre bien plus élevés qu’avant la pandémie.

Le pétrole toujours sous le choc

Après leur chute de plus de 7 % mardi, les prix du pétrole ne rebondissaient plus après l’indicateur CPI.

Vers 9 h 15, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre reculait de 0,60 % à 98,86 dollars, sous les 100 dollars franchis à la baisse la veille.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain, pour livraison en août, cédait 0,26 % à 95,59 dollars.

Le Président américain Joe Biden, qui entamé sa première tournée au Moyen-Orient, cherchera notamment à obtenir de l’Arabie saoudite, premier exportateur de brut mondial, qu’elle ouvre les vannes pour calmer l’envolée des cours de l’or noir et apaiser l’inflation.

Le bitcoin baissait de 2,20 % à 19 050 dollars.