(New York) La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, rattrapée par la perspective d’un fort ralentissement économique, crispée par de nouveaux confinements en Chine et prudente avant le début de la saison des résultats, plus tard dans la semaine.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,23 %, l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, lâchait 0,94 %, et l’indice élargi S&P 500, perdait 0,55 %.