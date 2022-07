(New York) La Bourse de New York ouvrait en recul vendredi, sur des prises de profits après quatre séances de hausses et à la suite d’un rapport américain de l’emploi bien plus positif qu’attendu.

Agence France-Presse

Quelques minutes après l’ouverture et l’annonce de la création de 372 000 emplois en juin, plus que prévu, l’indice Dow Jones se repliait de 0,23 %, le NASDAQ de 0,74 % et le S&P 500 de 0,44 %.

