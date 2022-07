(Toronto) La Bourse de Toronto avançait de plus de 200 points lundi, en fin de matinée, soutenue par les gains des secteurs de l’énergie, de la finance et de l’industrie.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois prenait 1,19 % ou 223,68 points, à 19 085,04 points.

Les marchés américains étaient fermés pour le congé du jour de l’Indépendance.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 77,66 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 77,60 cents US de jeudi.

Le cours du pétrole brut prenait 2,06 $ US à 110,49 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel grimpait de 11 cents US à 5,84 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or grimpait de 9,30 $ US à 1810,80 $ US l’once et celui du cuivre se dépréciait de 1 cent US à 3,59 $ US la livre.