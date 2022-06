(Paris) Les Bourses mondiales étaient mal orientées mercredi, au lendemain du net repli de Wall Street, les investisseurs redoutant de nouveau une récession après des perspectives peu rassurantes dressées par le consommateur américain.

Agence France-Presse

L’Europe boursière a ouvert en baisse : Paris reculait de 0,29 %, Francfort de 0,79 % et Londres de 0,22 % vers 3 h 15 HAE, après une ouverture en baisse autour de 1 %.

En Asie également, le rouge s’est affiché avec un repli de 0,91 % de Tokyo à la clôture, -1,40 % à Shanghai, et -2,35 % à Hong Kong dans les derniers échanges.

Les marchés américains avaient lancé la tendance mardi : l’indice Dow Jones a lâché 1,56 %, et le NASDAQ, à dominante technologique, qui avait tiré le rebond de la semaine précédente, a de nouveau plombé le marché, plongeant de 2,98 %. L’indice élargi S&P 500 a, lui, perdu, 2,01 %.

En cause, la dégradation plus forte qu’attendu de l’indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board, tombé à son plus bas depuis février. Pire, l’appréciation de la conjoncture à venir, qui est basée sur leurs attentes en termes de revenus et de marché de l’emploi n’avait pas été aussi mauvaise depuis mars 2013.

Cela risque de mettre sous pression la consommation, moteur de la croissance dans les pays occidentaux, dans les prochains mois.

En zone euro, la confiance des consommateurs est attendue mercredi.

« On devrait probablement cesser d’observer les marchés boursiers américains pour y trouver des informations sur l’économie, car l’évolution des cours a confirmé que cette partie du monde financier a aussi peu de perspectives sur l’avenir qu’ailleurs », ironise Jeffrey Halley, analyste d’Oanda.

Le rebond observé la semaine précédente, notamment dans le secteur technologique, s’est construit sur l’espoir « qu’une récession aux États-Unis puisse limiter la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine », note M. Halley, mais ce sont encore ces craintes sur la croissance qui ont mis à mal les marchés américains mardi.

Le numéro d’équilibriste des banquiers centraux, entre lutte contre l’inflation et ralentissement de l’activité économique, sera encore à l’ordre du jour du Forum annuel de la banque centrale européenne à Sintra (Portugal), où Christine Lagarde et le président de la Fed Jerome Powell doivent prendre la parole.

Une estimation de l’inflation en Allemagne en juin est attendue dans l’après-midi. En Espagne, elle s’est établie à 10,2 % sur un an, bien au-dessus des prévisions (9,2 %).

Sony présente une nouvelle marque

Le fleuron japonais de l’électronique et des industries du divertissement Sony (-0,99 %) a dévoilé mercredi Inzone, sa nouvelle marque dédiée aux équipements pour l’univers de plus en plus immersif des jeux vidéo (casques audio, moniteurs).

H&M dépasse les attentes

Le géant de l’habillement suédois Hennes & Mauritz (H&M) a annoncé mercredi un bénéfice net et des ventes en hausse et supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, grâce à une bonne performance des achats en ligne comme en magasin, avec un bénéfice net en hausse de 33 %, à environ 3,7 milliards de couronnes suédoises (environ 345 millions d’euros). Le titre prenait 0,75 % dans les premiers échanges.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole se tassaient : vers 3 h HAE le baril de WTI américain pour livraison en août reculait de 0,43 % à 111,30 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord à même échéance cédait 0,47 % à 117,45 dollars.

L’euro pointait à 1,0405 dollar (-0,14 %).

Le bitcoin reculait de 1,24 % à 19 990 dollars.