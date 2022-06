Avec l’annonce de la Fed

Les marchés mettent fin à leur recul

(New York et Toronto) Les marchés boursiers nord-américains ont mis fin à leur séquence de reculs après que la Réserve fédérale des États-Unis a annoncé sa plus forte hausse de taux d’intérêt depuis 1994 et s’est engagée à rester dynamique dans sa lutte contre l’inflation.