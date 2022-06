Photo Courtney Crow, archives Associated Press

(New York) La Bourse de New York accueillait mal à l’ouverture vendredi de solides chiffres de l’emploi américain tandis qu’Elon Musk et « son mauvais pressentiment sur l’économie » pesaient sur les valeurs technologiques.

Agence France-Presse

L’indice Dow Jones perdait 0,81 %, le NASDAQ à forte coloration technologique, lâchait 1,60 % et le S&P 500 1,14 % quelques minutes après l’ouverture.

Jeudi, les indices avaient terminé sur une note d’espoir, nourri par les achats à bon compte. Le Dow Jones avait gagné 1,33 % à 33 248,28 points, l’indice NASDAQ, 2,69 % à 12 316,90 points et l’indice élargi S&P 500, 1,84 % à 4176,82 points.