Vers 10 h, l’indice Dow Jones lâchait 1,14 %, le NASDAQ 1,28 %, et le S&P 500 1,15 % à l’ouverture, après le long week-end férié du Memorial Day.

PHOTO COURTNEY CROW, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a clos en petite forme mardi la dernière séance d’un mois chahuté et volatil, alors que les inquiétudes sur l’inflation continuent de préoccuper les investisseurs.

Agence France-Presse

L’indice des valeurs vedettes, le Dow Jones, a conclu en repli de 0,66 % à 32 992,23 points, selon des résultats provisoires à la clôture. Le NASDAQ, à forte teneur technologique, a lâché 0,41 % à 12 081,39 points et le S&P 500 a cédé 0,62 % à 4132,39 points.

Plus de détails à venir.