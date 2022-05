(Paris) Les marchés étaient encore dans le rouge jeudi, les doutes sur la croissance provoquant une fuite des marchés actions pour aller vers les emprunts des États, jugés plus sûrs.

Agence France-Presse

Après la chute mercredi, de près de 5 % pour le NASDAQ et de plus de 3,5 % pour le Dow Jones, Wall Street devrait encore perdre pied à l’ouverture : les contrats à terme des trois indices principaux auguraient d’une baisse autour de 0,9 % vers 7 h 50.

Dans le même temps, l’Europe restait aussi bien ancrée dans le rouge : Paris reculait de 1,81 %, Londres de 2,06 % et Francfort de 1,63 %.

En Asie, Hong Kong a perdu 2,54 %, plombé par les résultats décevants du géant de la « tech » Tencent, qui a pénalisé tout le secteur. Tokyo a reculé de 1,89 %.

Les investisseurs préféraient se replacer sur le marché obligataire, qui retrouvait son statut de refuge avec les craintes sur la croissance. Après être revenus à un niveau proche des 3 % mercredi, les intérêts de l’emprunt américain à 10 ans reculaient à 2,84 %. La tendance était la même en Europe, le 10 ans allemand se situant à 0,95 % contre plus de 1 % la veille.

Les résultats des entreprises de la distribution ont souligné les ravages que pouvait causer l’inflation sur les résultats des entreprises et l’activité économique en général.

Pour lutter contre l’inflation, les banques centrales affichent leur détermination à remonter fortement leurs taux directeurs dans les mois à venir, quitte à pénaliser l’activité économique déjà chancelante avec les confinements en Chine ou encore la guerre en Ukraine.

« L’image que donne la conjoncture américaine est très désagréable. D’une part, la banque centrale américaine a fait de la lutte contre l’inflation son cheval de bataille et, d’autre part, un net ralentissement de la conjoncture américaine se dessine », commente Andreas Lipkow, pour Comdirect.

La technologie encore sous pression

Le géant chinois des technologies Tencent a plongé de 6,51 % à Hong Kong après avoir affiché sa plus faible croissance de chiffre d’affaires depuis 2004. Les autres valeurs technologiques Alibaba (-7,39 %) et Baidu (-3,13 %) ont aussi dévissé.

En Europe, le secteur souffrait aussi, avec des baisses de 2,78 % pour Capgemini à Paris ou de 3,13 % pour le géant des semi-conducteurs ASML (-3,70 %) à Amsterdam, ou encore SAP (-1,25 %) à Francfort.

Aux États-Unis, Cisco (-10,8 % dans les échanges électroniques d’avant-séance) souffrait après la publication de ses résultats.

Royal Mail et Julius Baer chahutés après leurs résultats

Le groupe postal britannique Royal Mail dévissait de plus de 13 % à Londres, après avoir annoncé des volumes de colis en baisse et des perspectives moroses lors de la publication de ses résultats annuels. « L’entreprise continue de faire face aux défis posés par la hausse des coûts et la baisse des volumes », commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

En Suisse, la banque Julius Baer voyait le cours de son action flancher de plus de 6 % après un point sur son activité en début d’année, qui a pâti des secousses sur les marchés financiers depuis le début de la guerre en Ukraine.

IAG mise sur Boeing

Le transporteur britannique IAG (-1,18 %) a annoncé jeudi la finalisation d’une commande de 50 Boeing 737 avec 100 autres en option, un signal de confiance envers l’avionneur américain (-0,52 %) qui traverse une période de turbulences.

À Londres, la compagnie aérienne EasyJet reculait de 1,06 % après l’annonce de ses résultats.

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole baissait jeudi après les pertes de la veille. Le baril de Brent à échéance juillet reculait de 0,57 % à 108,49 dollars, et le WTI américain pour livraison juin 1,10 % à 108,38 dollars vers 7 h 30.

L’euro progressait de 0,51 % à 1,0518 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,61 % à 29 390 dollars.