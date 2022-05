Vers 10 h, l’indice Dow Jones perdait 1,61 % et le NASDAQ, à forte coloration technologique, chutait de 1,89 %, tandis que le S&P 500 cédait 1,85 %.

PHOTO COURTNEY CROW, ASSOCIATED PRESS

(New York) Les actions accéléraient leur chute à la Bourse de Wall Street mercredi, l’indice Dow Jones perdant plus de 2 % et le NASDAQ lâchant 3 % en milieu de séance, les investisseurs s’inquiétant pour la consommation, moteur de l’économie américaine, alors que plusieurs groupes de distribution ont annoncé de mauvaises perspectives.

Agence France-Presse

À Toronto, le S&P TSX chutait de 1,26 % à 20 231 points.

Le titre de la chaîne de magasins de milieu de gamme Target dégringolait de 25 %. Les onze secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge à commencer par les produits et services non essentiels (-4,78 %) et les technologies de l’information (-2,91 %). Les grands noms de la tech repartaient à la baisse, comme Amazon (-5,21 %), Apple (-3,77 %), Netflix (3,84 %).