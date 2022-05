Revue boursière

Les marchés dévissent encore

(New York) La Bourse de New York a encore dévissé lundi, plombée par les valeurs technologiques et de l’énergie, reflétant les inquiétudes autour de l’inflation, de la réponse de la banque centrale américaine (Fed) et d’une possible récession. À Toronto, l’indice S&P/TSX a perdu 3 %, plongeant de plus de 600 points et terminant sous la barre des 20 000 points pour la première fois depuis le 20 juillet 2021.