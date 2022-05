(New York) La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi et tentait un rebond après trois séances calamiteuses, mais sans vrai catalyseur, les investisseurs étant déjà tournés vers deux indicateurs d’inflation à venir, mercredi et jeudi.

Agence France-Presse

Vers 10 h, le Dow Jones gagnait 1,17 %, l’indice NASDAQ, à forte représentation technologique, s’offrait 1,95 %, tandis que l’indice élargi S&P 500 prenait, lui, 1,49 %.

Lundi, le NASDAQ avait renoué avec son niveau de novembre 2020, il y a 18 mois, en repli de 28 % depuis son sommet de novembre 2021.

La hausse est « essentiellement technique », a estimé Art Hogan, de National Securities. « On est dans un courant vendeur depuis cinq semaines consécutives et, au sein de ce cycle, on a parfois des rebonds. Et c’est ce qu’on voit aujourd’hui. »

Selon l’analyste, le marché reste en position d’attente, avant la publication, mercredi, de l’indice des prix CPI pour avril aux États-Unis, dont les économistes attendent qu’il montre un léger ralentissement de l’inflation, à 8,1 % sur un an contre 8,6 % le mois précédent.

Jeudi viendra le PPI, l’indice des prix à la production, considéré comme un indicateur avancé et que les analystes voient décélérer nettement par rapport au mois précédent.

Pour Art Hogan, les opérateurs testent actuellement la résistance du S&P 500 au seuil de 4000 points, enfoncé à la baisse lundi.

La place new-yorkaise était peu réactive, selon lui, aux résultats d’entreprise, dont la saison se poursuit, bien que plus des trois-quarts des sociétés aient fait mieux que prévu.

Secoué par des hausses ou des baisses brutales depuis plusieurs mois, Wall Street reste soumise à une forte volatilité, aux prises « avec une incertitude élevée liée aux perspectives de croissance, à la trajectoire monétaire (de la banque centrale américaine), les conditions géopolitiques et la remontée des taux d’intérêt », selon Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Après avoir été également malmené, le marché obligataire se détendait lui aussi mardi. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans repassait ainsi sous les 3 %, à 2,97 %, contre 3,06 %, la veille.

Signe que la nervosité des opérateurs sur la remontée des taux en cours à la Réserve fédérale américaine (Fed) reste présente, les taux courts (échéance d’un an et moins), restaient, eux, orientés à la hausse.

Selon Patrick O’Hare, CPI et PPI pourraient montrer que le pic de l’inflation est franchi et favoriser un redémarrage des marchés actions et obligataire.

À la cote, Novavax était secoué (-11,28 % à 47,25 dollars) après la publication d’un chiffre d’affaires et d’un bénéfice inférieurs aux attentes. Le laboratoire a livré bien moins de vaccins anti-COVID-19 que prévu.

Norwegian Cruise prenait le large (+5,32 % à 16,80 dollars), entraîné par des résultats jugés encourageants et l’annonce que les réservations pour le quatrième trimestre 2022 sont au niveau de celles de 2019, soit avant la pandémie. Le croisiériste peut aussi compter, pour la première fois depuis plus de deux ans, sur une flotte au complet.

Peloton était en difficulté (-14,05 % à 12,15 dollars), après la publication d’un chiffre d’affaires inférieur aux prévisions des analystes et d’une perte plus importante qu’attendu. Plus préoccupant encore pour les investisseurs, la société a indiqué qu’elle était « faiblement » dotée en fonds propres, ce qui fait craindre pour la pérennité du spécialiste des vélos d’appartements et tapis de course connectés.

Depuis juillet dernier, l’action Peloton a perdu plus de 90 % de sa valeur.

Pfizer avançait (+1,76 % à 49,49 dollars) après l’annonce de l’acquisition, pour 11,6 milliards de dollars, du laboratoire Biohaven Pharmaceutica (+70,78 % à 141,99 dollars), spécialisé notamment dans le traitement des migraines.

AMC prenait de la hauteur (+3,19 % à 12,92 dollars), soutenu par des résultats supérieurs aux anticipations et des déclarations jugées encourageantes pour le reste de l’année. Le titre était notamment porté par la communauté des petits porteurs qui en ont fait, l’an dernier, un des « meme stocks », actions autour desquelles se développent une sorte de culte.