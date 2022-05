L’indice Dow Jones perdait 1,25 %, le NASDAQ lâchait 1,80 % et le S&P 500 1,46 %.

(New York) La Bourse de New York ouvrait en forte baisse lundi après plusieurs semaines de pertes tandis que les taux obligataires grimpaient à un nouveau plus haut en quatre ans.

Agence France-Presse

Vendredi, l’indice Dow Jones avait accusé sa sixième semaine de pertes consécutive et la cinquième de suite pour le NASDAQ et le S&P 500.