(Paris) Les Bourses européennes s’enfonçaient lundi, les investisseurs jouant de prudence dans des périodes de doutes sur la croissance économique ainsi que sur la situation géopolitique en Europe et sanitaire en Chine.

Agence France-Presse

Après une semaine déjà rouge, Paris reculait de 2,15 % et Milan de 1,97 % peu avant 6 h 50, alors que Londres et Francfort perdaient dans le même temps autour de 1,80 %. Les taux sur le marché obligataire se tendaient pour leur part aux États-Unis et en Europe, poursuivant le mouvement commencé il y a plusieurs semaines.