(New York) La Bourse de New York étendait ses pertes lundi, plombées par les valeurs technologiques du NASDAQ, qui a lâché plus de 3 % en milieu de séance.

À 11 h 30, l’indice Dow Jones reculait de presque 2 %, le NASDAQ de 3,75 % et le S&P 500 de 2,45 %.

« Les investisseurs continuent de lutter avec une série de vents contraires et attendent un chiffre clé d’inflation cette semaine » aux États-Unis, indiquaient les analystes de Schwab.

« La hausse des taux d’intérêt et la force du dollar signalent un resserrement des conditions financières alors que la guerre en Ukraine et les confinements en Chine assombrissent le tableau », ont-ils ajouté.

Le billet vert naviguait autour de ses plus hauts en vingt ans tandis que le bitcoin, la vedette des cryptomonnaies, plongeait de presque 6 %, au plus bas en neuf mois, proche de 32 000 dollars.

Le secteur technologique était durement touché avec Apple, Amazon, Microsoft perdant plus de 3 %.

Tesla chutait de 6,66 % et Rivian, le fabricant de pick-ups électriques, fondait de 15 %. Ford, un de ses plus gros actionnaires, aurait cédé une forte participation dans Rivian, selon des informations de presse.

Une chute des cours du pétrole brut de près de 5 %, sur les craintes d’un ralentissement en Chine, n’aidait pas les actions pétrolières. Exxon, ConocoPhilips, Chevron perdaient de 4 % à 6 %.

Les investisseurs restaient nerveux en attendant un nouveau chiffre de l’inflation américaine pour avril, une semaine après une nouvelle hausse des taux de la Banque centrale (Fed).

L’indice CPI, qui sera publié mercredi, pourrait avoir encore accéléré, pour les prix hors-alimentation et énergie, selon les analystes.