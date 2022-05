Wall Street

Pire séance depuis 2020, le NASDAQ perd près de 5 %

(New York) La Bourse de New York a signé jeudi sa pire séance depuis 2020, les investisseurs prenant le contre-pied du rebond de la veille après une seconde lecture des annonces de la Fed mercredi. De son côté, la Bourse de Toronto a connu sa pire séance en plus de cinq mois.