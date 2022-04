(Paris) Les places boursières mondiales montaient nettement jeudi, profitant des résultats d’entreprises, notamment celui de Meta, qui leur faisait oublier leurs inquiétudes sur le contexte économique global.

Agence France-Presse

Les places européennes accéléraient en milieu de séance après une ouverture déjà en hausse : Paris montait de 1,86 %, Francfort de 1,85 %, toutes deux ayant dépassé la barre des 2 % un peu plus tôt, Londres de 0,93 % et Milan de 1,61 % vers 5 h 25.

Les contrats à terme aux États-Unis s’orientaient également vers un net rebond, celui du NASDAQ des valeurs technologiques prenant 2,28 % et celui du Dow Jones 1,08 % dans le même temps.

En Asie, la Bourse de Tokyo a terminé en nette hausse de 1,75 %, rassurée par le ton toujours ultra accommodant de la Banque centrale japonaise. L’inflation, qui a accéléré clairement dans le pays, désormais estimée à 1,9 % sur 2022/23 contre 1,1 % auparavant, et la chute du yen par rapport au dollar ne l’a pas empêchée de reconfirmer sa politique d’achats illimités d’obligations publiques japonaises.

La monnaie japonaise perdait encore du terrain par rapport au dollar, passant au-dessus du cap des 130 yens pour un dollar pour la première fois depuis avril 2002 (+1,93 % à 130,91 yens) vers 5 h 15. En Chine, Hong Kong a progressé de 1,65 % et Shanghai de 0,58 %.

L’humeur des investisseurs a été rehaussée avec les résultats de Meta, note Jeffrey Halley, analyste d’Oanda.

Meta a gagné des utilisateurs et réalisé des profits trimestriels meilleurs qu’attendu par le marché dans un contexte économique et politique compliqué pour la maison mère de Facebook et Instagram. Dans les échanges électroniques entre séances à Wall Street, le titre prenait plus de 16 %.

Les valeurs technologiques progressaient aussi en Europe, comme Capgemini (+3,86 %) à Paris ou les entreprises dans les semi-conducteurs ASML (+3,39 %) et Soitec (+6,18 %).

Les publications d’Apple et Amazon après la clôture des marchés américains diront plus sûrement « si la hausse d’aujourd’hui est réelle ou factice », commente M. Halley.

Le contexte global reste toutefois pesant, entre inflation au plus fort depuis des décennies dans les pays occidentaux et perspectives de croissances diminuées.

La défiance touchait notamment l’euro, qui reculait encore par rapport au dollar, après avoir déjà touché un plus bas en cinq ans jeudi. Il s’établissait à 1,0527 dollars (-0,29 %) vers 5 h 15, après être descendu à 1,0483 un peu plus tôt dans la séance.

Les matières premières engrangent les profits

TotalEnergies (+3,27 %), porté par le rebond des prix de l’énergie, a engrangé au premier trimestre un bénéfice net en hausse de 48 % à 4,9 milliards de dollars, malgré 4,1 milliards de dollars de dépréciations liées à la Russie.

Le géant des matières premières Glencore (+1,64 %) s’est aussi montré positif pour son activité lors de la suite de l’année.

À Paris, le groupe minier français Eramet (-4,69 %) a vu son chiffre d’affaires bondir de 65 % au premier trimestre.

Des grands noms au tableau

Parmi les multinationales ayant publié leurs résultats, Samsung Electronics (-0,31 %) a fait état d’une hausse de près de 60 % de son bénéfice net au premier trimestre, à environ 8,9 milliards de dollars.

Une erreur de courtage d’obligations aux États-Unis a plombé le résultat de la banque britannique Barclays. Le bénéfice net est ressorti en baisse de 18 % à 1,4 milliard de livres, mais l’action montait de 2,30 %. Sa compatriote Standard Chartered s’envolait de 15,11 % après l’annonce d’un bénéfice net en légère hausse et meilleur qu’attendu.

Du côté du pétrole et du bitcoin

Les cours du pétrole remontaient. Le baril de WTI pour livraison juin prenait 0,63 % à 102,67 dollars et le Brent à même échéance de 0,54 % à 105,78 dollars vers 5 h 05.

Le bitcoin montait de 1,71 % à 39 775 dollars.