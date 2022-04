Deuxième actionnaire en importance de SNC-Lavalin, Jarislowsky Fraser a commencé le mois d’avril avec une participation en baisse de plus de 2,5 % dans le cabinet montréalais de génie-conseil.

Richard Dufour La Presse

Cette diminution s’explique par une fluctuation des actifs sous gestion, et non par une décision de placement, explique Jarislowsky dans un document envoyé aux autorités boursières.

Le gestionnaire d’actifs montréalais et deuxième actionnaire en importance de SNC-Lavalin après la Caisse de dépôt et placement du Québec précise que la diminution nette de 5,3 millions d’actions de SNC en portefeuille équivaut à une baisse approximative de 3 % par rapport au nombre d’actions détenues lors de la précédente déclaration aux autorités.

L’investisseur institutionnel précise avoir commencé avril avec 18,8 millions d’actions de SNC, l’équivalent d’une participation de 10,7 %.

Le plus important actionnaire de Quincaillerie Richelieu a vendu des actions du distributeur montréalais de quincaillerie spécialisée durant le mois de mars. Une déclaration réglementaire indique que la participation dans Richelieu du gestionnaire d’actifs de Calgary Mawer Investment pour amorcer avril s’élevait à 6,9 millions d’actions, ou 12,3 %. Sans divulguer le nombre exact d’actions vendues en mars, Mawer précise que le nombre d’actions de Richelieu en portefeuille est inférieur de 2,1 millions à ce qu’il était au printemps 2018.

Le CN a perdu vendredi l’appui de la firme Raymond James. L’analyste Steve Hansen ne suggère désormais plus l’achat du titre du transporteur ferroviaire montréalais. Sa décision est essentiellement liée au contexte macroéconomique. « Une foule d’indicateurs pointent vers un ralentissement économique et commencent à brouiller la reprise du commerce pour la deuxième moitié de l’année ainsi que pour l’an prochain. »

Marché Goodfood a perdu l’appui de la firme Stifel GMP en début de semaine. Après avoir analysé les plus récents résultats qu’il juge « décevants », l’analyste Martin Landry retire sa recommandation d’achat en soulignant que le retour de la croissance des revenus continue d’être reporté. Il note au passage que la concurrence est de plus en plus féroce dans la livraison de produits d’épicerie sur demande. Il prévient que l’entreprise pourrait avoir besoin de financement additionnel pour appuyer ses projets de croissance, ce qui laisse entrevoir une éventuelle dilution. Les mesures de réduction des coûts pourraient par ailleurs créer des ennuis sur le plan logistique, selon lui.

Les manchettes entourant le Publisac ne sont pas bonnes ces jours-ci, mais la récente réaction des investisseurs envers Transcontinental est grossièrement exagérée, soutient l’analyste Adam Shine, de la Financière Banque Nationale, dans une note publiée jeudi. « L’histoire de Transcontinental ne repose pas sur les circulaires, mais plutôt sur le développement de ses activités d’emballage et les possibilités de croissance dans l’impression. »

Une administratrice de Thérapeutique Knight vient d’acheter des actions de la société pharmaceutique montréalaise. Janice Murray a acheté le 13 avril un bloc de 1900 actions au prix unitaire de 5,30 $. Elle est membre du conseil d’administration depuis deux ans.

« Plusieurs experts pensent que les banques centrales devront hausser les taux plus agressivement que ce qui est escompté par les marchés pour juguler l’inflation et que cela provoquera une récession. Cela est bien possible », souligne le président et gestionnaire de portefeuille Stéphane Préfontaine, de la firme Préfontaine Capital, dans sa lettre trimestrielle publiée cette semaine.

« Les récessions sont des phénomènes sains et nécessaires pour l’économie puisqu’elles aident à nettoyer les excès qui s’accumulent au fil des ans : excès d’endettement et de liquidités, excès de consommation, excès de confiance et excès du prix des actifs comme l’immobilier et les actions en bourse. Une baisse de l’économie, des marchés financiers et immobiliers ne serait que normale, et nous, investisseurs de long terme, ne nous en faisons pas pour cela. »

Le grand patron de NanoXplore a acheté jeudi un bloc de 20 000 actions du producteur montréalais de graphène. Il s’agit d’une transaction d’une valeur approximative de 75 000 $ pour Soroush Nazarpour.

Les titres québécois d’Uni-Sélect, Dollarama, Alimentation Couche-Tard et BCE ont tous atteint cette semaine un autre sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. À l’opposé, les titres québécois de Lion, Tecsys, Dorel, Savaria, Coveo, Quincaillerie Richelieu, Lassonde, Bausch Health, mdf commerce, Transcontinental et Neptune ont tous touché un plancher des 52 dernières semaines.