(New York) La Bourse de New York se repliait après l’ouverture vendredi pour terminer une semaine agitée, le NASDAQ oscillant fébrilement entre le vert et le rouge.

Vers 14 h 15 GMT, le Dow Jones perdait 1,24 %, et le S&P 500 lâchait 0,95 % tandis que le NASDAQ, très volatile, cédait 0,44 %.

La veille, les indices s’étaient repliés, perturbés par la Fed, alors que son président Jerome Powell a quasiment officialisé une hausse marquée des taux d’intérêt en mai.

Le Dow Jones avait reculé de 1,05 % à 34 792,76 points, l’indice NASDAQ, à majorité technologique, avait cédé 2,07 % à 13 174,65 points, et l’indice élargi S&P 500, avait perdu 1,48 % à 4393,66 points.

À ce rythme, les indices new-yorkais allaient encore aligner une semaine de pertes, la troisième d’affilée.

Les taux obligataires qui la veille avaient flirté avec la barre des 3 %, s’inscrivaient à 2,88 %.

Jeudi, le patron de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, a déclaré qu’une hausse de taux d’un demi-point de pourcentage « (serait) sur la table lors de la réunion de mai » (les 3 et 4).

Côté européen, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a assuré jeudi que le moment exact de la fin du programme d’achat net de dettes dépendrait des indicateurs économiques, quelques heures après que le vice-président de l’institution avait évoqué le mois de juillet.

L’institution de Francfort est sous pression pour amorcer le relèvement de ses taux, mouvement déjà largement entamé par les autres grandes banques centrales dans le monde, afin de juguler la flambée des prix accentuée par la guerre en Ukraine.

« Cela n’a aucun sens de fixer un jour et une heure dès lors que nous dépendons des données économiques » pour prendre une décision sur les taux, a estimé Mme Lagarde. Dans la zone euro, l’inflation a atteint le record de 7,5 % en mars.

À la cote, American Express lâchait 0,64 % à 184,52 dollars malgré des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre 2022, profitant de la hausse des dépenses pour les voyages et les loisirs grâce à la reprise de l’activité dans de nombreux pays.

Le volume total des dépenses des détenteurs d’une carte classique dans le monde a été de 350,3 milliards de dollars, 30 % de plus qu’au premier trimestre 2021 et le groupe new-yorkais s’attend à continuer de bénéficier du rythme soutenu de la consommation.

L’action du groupe américain de produits d’hygiène Kimberly-Clark bondissait de 9,38 % à 140,10 dollars après avoir annoncé un bon résultat trimestriel doublé de prévisions en hausse pour les ventes de l’année.

Le géant de la bière, et leader sur le marché américain, Anheuser-Busch a annoncé se désengager de ses opérations en Russie. Le brasseur basé en Belgique va vendre, à perte, sa participation dans une joint-venture en Russie à un partenaire turc. Le titre chutait de 1,82 % à 60,28 dollars.

La marque d’habillement Gap plongeait de presque 20 % à 11,51 % alors que ses prévisions de résultats trimestriels ont été abaissées et que la directrice de sa filiale Old Navy a annoncé son départ.

Snap, maison mère du réseau social Snapchat, montait de 1,36 % à 29,79 dollars. Si les ventes publicitaires du réseau social ont chuté au premier trimestre, à cause de la guerre en Ukraine qui a découragé les dépenses des investisseurs, selon le groupe, le nombre d’usagers du service, très populaire chez les jeunes, a grimpé de 18 % à 332 millions.

Twitter se redressait de 4,63 % à 49,17 dollars après une semaine riche en nouveaux épisodes autour des velléités d’Elon Musk de racheter le réseau social. Le patron de Tesla semble déterminé à mettre la main sur le réseau de microblogues tandis que le conseil d’administration de Twitter a adopté une « pilule empoisonnée » pour l’en dissuader.

La Bourse de Toronto chutait de plus de 200 points en fin de matinée

Le principal indice boursier du Canada perdait plus de 200 points vendredi, en fin de matinée, les pertes dans les secteurs financiers et des métaux de base contribuant à la baisse, tandis que les marchés boursiers américains chutaient également.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois reculait de 223,84 points à 21 426,57 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,65 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 79,81 cents US la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut baissait de 1,75 $ US à 102,04 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel diminuait de 27 cents US à 6,83 $ US le million de BTU.

Le contrat sur l’or de juin cédait 12,30 $ US à 1935,90 $ US l’once et celui du cuivre diminuait de 6 cents à 4,64 $ US la livre.