Photo Courtney Crow, Associated Press

(New York) La Bourse de New York évoluait divisée mercredi après un bond des indices la veille, alors que le plongeon de l’action Netflix à cause de résultats décevants pénalisait les valeurs technologiques.

Agence France-Presse

L’action Netflix plongeait de plus de 35 %, une première en dix ans, après avoir annoncé la perte d’abonnés.

Vers 11 h 30, l’indice Dow Jones avançait de 0,77 %, le NASDAQ, à forte coloration technologique, lâchait 0,82 % et le S&P 500 grignotait 0,21 %.

Les indices avaient affiché mardi leur meilleure séance en un mois. Le Dow Jones avait avancé de 1,45 % à 34 911,20 points. Le NASDAQ avait gagné 2,15 % à 13 619,66 points. Le S&P 500 était monté de 1,61 % à 4462,21 points.

« Les actions se négocient à la hausse en début de séance, prolongeant l’avancée de la veille, les marchés digérant une saison des résultats qui bat son plein », indiquaient dans une note les analystes de Schwab.

« Les marchés font preuve d’une certaine résilience face aux attentes d’un cycle de resserrement monétaire agressif de la part de la Fed, à l’escalade de la guerre en Ukraine et à l’incertitude concernant l’impact des confinements en Chine », ont-ils ajouté.

Mais la chute spectaculaire des titres de Netflix (-35,65 % à 223 dollars) bridait le NASDAQ après l’ouverture, entraînant dans le rouge d’autres groupes de divertissement comme Disney (-4,47 %), Roku (-4,77 %) et Warner Bros Discovery (-4,94 %).

Netflix a surpris les investisseurs mardi en annonçant après la clôture du marché un bénéfice en retrait au premier trimestre, et surtout la fuite de 200 000 abonnés alors que le pionnier du streaming espérait en gagner 2,5 millions.

C’est la première fois en dix ans que le groupe perd des abonnés et la première fois également que l’action chute dans une telle proportion.

Le Dow Jones était soutenu par de bons résultats annoncés par des poids lourds comme Procter & Gamble (+2,45 % à 163 dollars) qui a fait part mercredi d’un chiffre d’affaires trimestriel en forte augmentation et meilleur que prévu grâce à la hausse des prix des produits que le fabricant des rasoirs Gillette et des couches Pampers commercialise.

IBM, autre membre de l’indice des valeurs vedette, grimpait de 7,15 % à 138 dollars ayant annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes mardi après la clôture, grâce notamment à davantage d’activité dans son offre de cloud (informatique à distance).

Au rang des indicateurs, les ventes de logements anciens ont chuté en mars aux États-Unis, pour le deuxième mois d’affilée, les acheteurs étant pénalisés par l’inflation à laquelle s’ajoute désormais la hausse des taux d’intérêts, tandis que les prix des maisons et appartements sont toujours en hausse.

Selon les chiffres publiés mercredi par la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR), les reventes de logements se sont repliées de 2,7 % par rapport à février et de 4,5 % par rapport à mars 2021.

Le prix médian d’une maison a atteint 375 300 dollars, un record et 15 % de plus que l’an dernier à la même époque.

Les taux obligataires à 10 ans se détendaient à 2,86 % au lieu de 2,93 % la veille.

Le titre de Just Eat Takeaway.com grimpait de 2,80 % à 26,80 dollars. Le groupe qui possède depuis l’année dernière le livreur de repas Grubhub racheté pour 7,3 milliards de dollars, envisage de le revendre alors que les commandes de livraison sont en baisse depuis la fin des confinements liés à la COVID-19.

« La direction étudie actuellement l’introduction d’un partenaire stratégique et/ou la vente partielle ou totale de Grubhub », a indiqué la direction mercredi.