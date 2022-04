(New York) La Bourse de New York évoluait en baisse lundi, dans un marché aux faibles volumes du fait de la fermeture des places européennes et nerveux avec la remontée des taux d’intérêt et la dégradation du conflit en Ukraine.

Agence France-Presse

Vers 10 h 10, le Dow Jones cédait 0,12 %, l’indice NASDAQ, à forte coloration technologique, perdait 0,15 %, et l’indice élargi S&P 500, 0,10 %.

En une demi-heure de temps après l’ouverture de Wall Street, les indices avaient déjà effectué plusieurs allers-retours entre rouge et vert.

En ce lundi de Pâques, férié en Europe où les Bourses sont fermées, « les volumes vont être faibles », a prévenu Peter Cardillo, de Spartan Capital. « On se dirige vers un marché agité. »

Pour Patrick O’Hare, de Briefing.com, les hésitations des indices correspondent « plutôt à un manque d’acheteurs », a-t-il écrit dans une note.

Le week-end a été marqué par une nouvelle escalade du conflit en Ukraine, marquée par des bombardements sur plusieurs villes du pays, notamment Lviv, jusqu’ici relativement épargnée.

Pour Peter Cardillo, le regain du dollar, mais aussi du pétrole et de l’or, témoignait de cet accès de nervosité du marché. Autre indicateur, l’indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, reprenait de la hauteur, après sa contraction de vendredi.

Autre sujet de préoccupation, la remontée brutale des taux d’intérêt, qui accompagne les déclarations volontaristes de la Banque centrale américaine (Fed), qui court de plus en plus vite après l’inflation.

Le rendement de référence des emprunts d’État américains à 10 ans est monté lundi jusqu’à 2,87 %, pour la première fois depuis décembre 2018.

Certains acteurs du marché s’inquiètent d’un ralentissement de l’économie, voire d’une récession, dont la probabilité est évaluée à 35 % dans les deux prochaines années par les analystes de Goldman Sachs.

Wall Street craint aussi de voir la Chine marquer le pas, le pays ayant fait état lundi d’une croissance ralentie de la production industrielle en mars, mois marqué par des mesures de confinement et des fermetures d’usines.

Enfin, la Bourse de New York digérait, selon Peter Cardillo, la première vague de résultats d’entreprises, intervenue la semaine dernière.

En zone de turbulence depuis l’annonce de la prise de participation d’Elon Musk, Twitter rebondissait lundi, gagnant 3,19 % à 46,52 dollars.

L’ancien directeur général et co-fondateur de la plateforme Jack Dorsey a estimé dimanche, dans une série de tweets, que le conseil d’administration, majoritairement opposé à la prise de contrôle d’Elon Musk, était un point de « dysfonctionnement de l’entreprise ».

Wall Street saluait les résultats de Bank of America (+2,33 % à 38,44 dollars), supérieurs aux attentes bien qu’en repli. La banque de détail, avec notamment un volume de crédit en hausse, a compensé le ralentissement en banque d’investissement.

L’Uber chinois Didi Chuxing prenait un nouvel éclat (-10,97 % à 2,19 dollars) après la publication, samedi, d’un chiffre d’affaires en baisse de près de 13 %. Il a par ailleurs fixé au 23 mai la date de l’assemblée générale qui devrait entériner la sortie de la cote du New York Stock Exchange.

Autre cible des investisseurs, la société de gestion d’actifs Charles Schwab (-11,15 % à 73,52 dollars), coupable d’avoir enregistré des revenus et un bénéfice inférieurs aux attentes et en baisse, plombés par la baisse des transactions.