Craintes sur l’offre de brut

Le pétrole termine en nette hausse

(New York) Les prix du pétrole ont poursuivi leur vive hausse mercredi, après avoir déjà bondi de plus de 6 % dans les échanges de la veille, l’enlisement de la guerre en Ukraine faisant ressurgir des craintes quant à l’approvisionnement en or noir.