(Paris) Les marchés se détendaient un peu mardi, soulagés après la publication de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui a certes encore progressé, mais moins fortement qu’attendu en excluant les prix de l’alimentation et de l’énergie.

Agence France-Presse

L’inflation s’est encore accélérée en mars aux États-Unis, atteignant son plus haut niveau depuis 1981, à 8,5 % sur un an, en raison principalement des prix de l’essence qui ont bondi avec la guerre en Ukraine. Les analystes l’anticipaient à 8,4 %.

Toutefois, les investisseurs retiennent notamment que l’inflation dite sous-jacente, en excluant les prix de l’énergie et de l’alimentation, a ralenti par rapport à février, à 0,3 % contre 0,5 %. Sur un an en revanche, elle s’accélère, et atteint 6,5 %, son plus haut niveau depuis août 1982.

Neutres avant la publication dans les échanges d’avant-séance, les marchés américains évoluaient en hausse quelques minutes après l’ouverture : le NASDAQ des valeurs technologiques prenait même 1,59 %, après avoir perdu 2,18 % la veille. Le S&P montait de 1,15 % et le Dow Jones de 0,88 % vers 13 h 50 GMT.

En Europe, les indices qui évoluaient jusqu’à la publication de l’indicateur économique américain dans le rouge, ont brièvement retrouvé le vert, avant de céder de nouveau un peu de terrain : Paris reculait de 0,06 %, Londres de 0,61 %, Francfort de 0,30 % et Milan de 0,26 %.

Sur le marché obligataire, qui s’est considérablement tendu ces dernières semaines, le taux d’intérêt de l’emprunt à 10 ans américain, après avoir atteint son plus haut depuis 2018 (2,832 %), reculait nettement pour s’établir à 2,714 %.

La publication n’est toutefois pas de nature à changer la vision de la Réserve fédérale américaine dans les prochains mois.

« L’approche passive », qui consistait à attendre un aplatissement naturel dans le temps de l’inflation est « finie », et « la politique monétaire deviendra beaucoup plus délibérée », prévient Gregory Daco, chef économiste d’EY-Parthenon.

La Fed a commencé mi-mars à relever ses taux directeurs et a averti qu’elle allait continuer à resserrer sa politique monétaire dans les mois à venir, à coup de hausses de ses taux directeurs et de vente d’actifs.

En Europe les taux d’intérêt souverains suivaient la même tendance, avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne de jeudi.

Les banques allemandes vendues

Les banques Deutsche Bank (-8,39 %) et Commerzbank (-7,99 %) chutaient ce matin après l’annonce, par Bloomberg citant des documents d’offre, d’une vente d’actions de quelque 2 milliards de dollars dans ces deux entreprises par un investisseur anonyme.

Lancement réussi pour Dewa

Le fournisseur d’électricité et d’eau de Dubaï, Dewa, a vu son titre bondir de près de 16 % après son introduction en Bourse, la plus importante dans le Golfe depuis 2019. L’entreprise a levé 6,1 milliards de dollars et est désormais valorisée 33,9 milliards de dollars.

Rebond du pétrole, le yen plombé

Les prix du pétrole rebondissaient, effaçant leurs pertes de la veille, galvanisés par l’allègement des restrictions sanitaires à Shanghai, ce qui rassure le marché sur le maintien de la demande d’autant que l’OPEP a prévenu qu’elle ne serait pas en mesure de compenser l’offre de brut russe.

Le baril de Brent pour livraison juin avançait de 5,62 % à 104,01 dollars vers 13 h 35 GMT. Celui du WTI américain à échéance mai prenait 5,43 % à 99,42 dollars.

Vers 13 h 35 GMT, l’euro valait 1,0875 dollar, se repliant de 0,08 %.

Le yen rebondissait un peu (0,23 % à 125,08 yens pour un dollar) après avoir touché son niveau le plus bas depuis 2015 (125,77 yens), plombé par la perspective d’une politique monétaire très souple au Japon.

Le bitcoin est repassé brièvement sous la barre des 40 000 dollars pour la première fois depuis le 16 mars, après sa chute de lundi. Vers 13 h 35 GMT, il prenait 1,20 % à 40 330 dollars.