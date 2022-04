(New York) La Bourse de New York ouvrait, volatile, en légère baisse jeudi, après deux séances de pertes et le signal que la banque centrale américaine (Fed) s’apprête à agir plus agressivement contre l’inflation : le Dow Jones lâchait 0,52 % et le NASDAQ -0,02 % quelques minutes après l’ouverture.

Agence France-Presse

Mercredi, Wall Street avait réagi anxieuse aux plans de la Fed, détaillés dans ses « minutes », d’augmenter les taux plus rapidement si nécessaire et de se décharger de son bilan.

Le Dow Jones avait perdu 0,42 % à 34 496,51 points, le NASDAQ avait lâché 2,22 % à 13 888,82 points et le S&P 500 0,97 % à 4481,15 points.