(New York) La Bourse de New York reculait nettement à l’ouverture mercredi alors que les taux obligataires grimpaient à un plus haut depuis trois ans, en attendant des nouvelles de la Fed : le Dow Jones lâchait 0,70 % et le NASDAQ perdait 1,41 %

Agence France-Presse

Mardi, les indices avaient fini dans le rouge après des déclarations d’une responsable de la banque centrale américaine sur la nécessité de frapper « fort » contre l’inflation. L’indice Dow Jones avait reculé de 0,80 % à 34 641,18 points. Le NASDAQ, à dominante technologique, avait lâché 2,26 % à 14 204,17 points. Le S&P 500 avait perdu 1,26 % à 4525,12 points.