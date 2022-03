(Paris) Les marchés mondiaux évoluaient en baisse jeudi, la chute des prix du pétrole n’effaçant pas les craintes sur l’accélération de l’inflation en Europe et aux États-Unis.

Agence France-Presse

En Europe, Paris reculait de 0,51 %, Francfort 0,22 %, Londres 0,24 % et Milan 0,11 % vers 7 h. Les marchés européens se dirigent vers leur premier trimestre en baisse depuis l’arrivée de la COVID-19, début 2020.

Wall Street était un peu mieux orienté : le contrat à terme du Dow Jones était stable, et celui du NASDAQ montait de 0,35 %, après une nette baisse de l’indice technologique mercredi.

En Asie, la Bourse de Hong Kong a perdu 1,06 % et celle de Shanghai 0,44 %. L’activité manufacturière chinoise s’est contractée en mars pour la première fois depuis cinq mois, pénalisée par les confinements instaurés pour lutter contre la hausse des contaminations à la COVID-19.

La Bourse de Tokyo s’est repliée de 0,73 %.

Les prix du pétrole tombaient jeudi, précipités par des informations selon lesquelles les États-Unis envisagent de puiser un million de barils par jour dans leurs réserves stratégiques, le jour où les pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs partenaires (OPEP+) se réunissent à Vienne.

Le baril de WTI pour livraison en mai perdait ainsi 6,35 % à 100,97 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord à même échéance se repliait de 5,87 % à 106,79 dollars vers 10 h 50 GMT. Le mouvement entraînait les pétrolières comme TotalEnergies (-1,46 %), Eni (-0,63 %) ou BP (-2,04 %). Aux États-Unis, Exxon (-2,12 %) et Occidental Petroleum (-2,78 %) étaient attendus en baisse à Wall Street également.

La hausse du prix des matières premières fait pression sur l’inflation dans les pays occidentaux. En France, elle a atteint 4,5 % sur un an en mars (5,1 % sur l’indice harmonisé européen), au plus haut depuis 1985. En Italie, le bond est de 6,7 %, au plus haut depuis 1991.

Mais la Banque centrale européenne assure toujours que l’inflation en zone euro devrait se stabiliser autour de 2 % à moyen terme, selon son économiste en chef Philip Lane, qui donnait une conférence jeudi à Paris.

Aux États-Unis, l’indice PCE sur l’inflation est attendu à 8 h 30.

Par ailleurs, les marchés restent ballottés entre « les espoirs d’une désescalade en Ukraine » et les « commentaires plus pessimistes des deux camps », estiment les analystes de la Deustche Bank.

Les ministres des Affaires étrangères russe, Serguei Lavrov, et ukrainien, Dmytro Kouleba, pourraient se rencontrer « d’ici une ou deux semaines », a assuré jeudi leur homologue turc Mevlüt Cavusoglu.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi ne pas croire à la promesse faite la veille par Moscou de « réduire radicalement » son activité militaire en direction de Kyiv.

H & M bradé

Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes & Mauritz (H & M) a annoncé jeudi des résultats nettement inférieurs aux attentes pour son premier trimestre décalé (décembre-février), grevés par la crise mondiale de l’approvisionnement et la nouvelle vague hivernale de COVID-19. Il dévissait de 10 % et entraînait d’autres noms du secteur comme Inditex (-2,81 %), maison-mère de Zara à Madrid, et Next (-3,12 %) à Londres.

Du côté des devises

L’euro cédait du terrain (+0,57 %) à 1,1096 euros le billet vert autour de 7 h.

Le bitcoin était stable 47 265 dollars.