Vers 9 h, la Bourse de Paris grimpait de 3,41 %, celle de Francfort de 3,07 %, Milan de 3,10 % et Londres de 1,14 %. L’Euro Stoxx 50, indice européen de référence, prenait 3,28 %. À la Bourse de Moscou, l’indice libellé en dollar RTS montait de plus de 7 %.

(Paris) Les marchés boursiers applaudissaient mardi les avancées positives dans les négociations entre l’Ukraine et la Russie qui faisaient chuter le pétrole et bondir le rouble.

Agence France-Presse

Wall Street a ouvert dans le vert également, le Dow Jones prenait 1,10 %, le S&P 500 1 % et le NASDAQ 1,23 % dans les premiers échanges.

Les Bourses sont « soutenus par des bruits positifs en provenance de Turquie, où l’Ukraine et la Russie pourraient se rapprocher d’un accord de cessez-le-feu », commente Craig Erlam, analyste d’Oanda.

Les progrès observés dans les discussions entre les délégations russe et ukrainienne se traduisaient sur le marché du pétrole, où les deux contrats de référence sur le marché du pétrole perdaient plus de 5 % mardi, lestés également par un confinement en Chine qui pèse sur la demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai lâchait 5,61 % à 105,96 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour le contrat à échéance en mai, cédait 5,36 % à 100,23 dollars.

Le marché des changes aussi était bousculé : vers 12 h 50 GMT, l’euro gagnait 1,22 % face au dollar à 1,1120 dollar. Le rouble grimpait de plus de 10 % à environ 85 roubles pour un dollar.

La Russie va radicalement réduire son activité militaire en direction de Kyiv et Tcherniguiv en Ukraine ont indiqué mardi des négociateurs russes. Le chef de la délégation russe Vladimir Medinski, a de plus fait état de « discussions substantielles ».

Les conditions pour une première rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine depuis le début de l’invasion russe le 24 février, sont désormais « suffisantes », a de son côté affirmé le négociateur en chef ukrainien. Moscou a cependant toujours refusé une telle proposition de Kyiv depuis le début du conflit.

L’or, valeur refuge par excellence, perdait 1,37 % à 1896 dollars l’once.

Automobile et banque redémarrent

Les entreprises les plus exposées à la Russie bondissaient, notamment le secteur automobile. À Paris, Renault gagnait 10,39 %, Stellantis 6,84 % et Faurecia 12,79 %. Francfort suivait avec Volkswagen qui prenait 4,9 %, BMW 5,19 % et Continental 8,32 %.

Le secteur bancaire retrouvait des couleurs également : Société Générale montait de 8 %, BNP Paribas de 7,44 %, Deutsche Bank de 3,43 %, Commerzbank de 5,88 %, Intesa Sanpaolo de 6,9 %, Unicredit de 8,8 % et l’autrichienne Raiffeisen de 11 %.

À l’inverse, les actions des entreprises de la défense cédaient du terrain. Thales perdait 6,02 %, BAE Systems 3,64 %, Rheinmetall 6,15 % et Leonardo 3,96 %.

Barclays chute après une mauvaise opération

Barclays chutait à la Bourse de Londres depuis deux séances après avoir vendu par erreur une trop grande quantité de certains titres structurés dérivés d’obligations aux États-Unis, une bourde qui pourrait lui coûter 450 millions de livres. Mardi l’action lâchait 2,74 %.

Détente des taux obligataires

Face au risque de hausses de taux plus importantes qu’escompté de la part de la banque centrale américaine cette année, le marché obligataire s’est fortement tendu, les taux n’ayant cessé de grimper depuis début mars. Lundi, le taux d’intérêt américain à cinq ans est passé pendant quelques heures au-dessus de celui à échéance 30 ans, du jamais-vu depuis 2006.

Le taux américain à dix ans connaissait une accalmie mardi, s’élevant à 2,45 % vers 9 h, contre 2,47 % la veille. Mais les taux européens se tendaient de nouveau : le rendement à 10 ans allemand s’établissait à 0,65 % contre 0,57 % la veille.

L’écart anormalement réduit entre les taux à deux ans et 10 ans américains souligne un risque de l’inflation court terme et ce qu’il génère sur le plan monétaire.