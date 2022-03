Le pétrole, l’aluminium et le gaz chutent

(New York) Pétrole, aluminium, cuivre, gaz : les cours de l’énergie et des métaux industriels ont dévissé lundi et s’éloignent de leurs récents sommets, dans la foulée de nouveaux pourparlers entre l’Ukraine et la Russie et du confinement de Shenzhen, centre technologique chinois.