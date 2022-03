Les places européennes amplifiaient leur rebond entamé vendredi : Paris progressait de 1,70 %, Francfort de 2,60 % et Milan de 1,95 %, vers 7 h 05 HAE. Londres était plus réservée (+0,29 %).

Les Bourses européennes portées par le repli du pétrole et la diplomatie

(Paris) La détente des prix du pétrole et la reprise des pourparlers entre responsables russes et ukrainiens soutenaient lundi les Bourses occidentales à la veille d’une réunion de la banque centrale américaine qui s’apprête à remonter ses taux pour combattre l’inflation.

Anne PADIEU Agence France-Presse

Les places européennes amplifiaient leur rebond entamé vendredi : Paris progressait de 1,70 %, Francfort de 2,60 % et Milan de 1,95 %, vers 7 h 05 HAE. Londres était plus réservée (+0,29 %).

À Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices annonçaient un sursaut à l’ouverture, de 0,52 % pour l’indice à forte coloration technologique NASDAQ et de 1 % pour le Dow Jones peu avant 7 h.

« Les investisseurs parient sur une amélioration du contexte géopolitique au début d’un nouveau cycle de négociations diplomatiques », mais « la volatilité des marchés n’est peut-être pas terminée », a souligné Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens a débuté lundi, sous des auspices plus positifs que les précédentes rencontres, même si le conflit s’est étendu ces derniers jours à l’ouest de l’Ukraine, aux portes de pays membres de l’OTAN.

L’Ukraine a affirmé lundi qu’elle exigerait une trêve immédiate et le retrait des forces russes.

Toujours côté diplomatie, de hauts responsables américains et chinois doivent se rencontrer lundi à Rome, selon la Maison-Blanche qui s’inquiète d’une possible assistance de Pékin à Moscou.

Reflux du pétrole et la Fed en ligne de mire

Les prix du pétrole baissaient fortement lundi, entrainés par de potentiels progrès dans les négociations entre l’Ukraine et la Russie, mais également par le confinement de Shenzhen, centre technologique du sud de la Chine.

Vers 6 h 45, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai perdait 3,85 % à 108,32 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril chutait de 4,93 % à 103,95 dollars, après avoir brièvement dépassé les 5 % de baisse.

Malgré un contexte d’incertitudes élevées quant aux conséquences économiques de l’invasion russe de l’Ukraine, la banque centrale américaine (Fed) s’apprête à retrousser ses manches pour combattre l’inflation. Une hausse de ses taux directeurs de 0,25 point de pourcentage est attendue à l’issue de sa réunion de mardi et mercredi.

Signe que le marché se prépare à ce premier relèvement, les rendements se tendaient significativement sur le marché de la dette souveraine, où le taux des emprunts d’État américains à deux ans (1,82 %) se rapprochait de celui à 10 ans (2,08 %).

« La déclaration de la banque centrale et les commentaires du président de la Fed mercredi donneront aux marchés des indications sur la façon dont les responsables de la banque centrale perçoivent la crise ukrainienne et dans quelle mesure cela pourrait affecter leurs perspectives et la trajectoire des taux d’intérêt », écrit Éric Lafrenière, gérant actions américaines chez Richelieu Gestion.

« L’attention du marché se tournera aussi vers la probabilité d’un défaut de paiement de la Russie dont l’économie est frappée par des sanctions » prises par l’Occident, note Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Le ministère russe des Finances a estimé lundi que les sanctions visaient à provoquer un défaut de paiement « artificiel » de la Russie.

Le fournisseur d’Apple, Foxconn, suspend ses activités à Shenzhen

Le géant taïwanais de l’électronique Foxconn, principal fournisseur d’Apple (-0,50 % dans les échanges d’avant-séance), a annoncé qu’il suspendait ses activités dans le pôle technologique chinois de Shenzhen, confiné par le gouvernement.

Volkswagen s’attend à une rentabilité stable

Le géant allemand de l’automobile Volkswagen (+6,19 % à 152,60 euros) a annoncé vendredi soir un résultat 2021 en forte hausse, défiant la baisse des ventes due à la pénurie de puces, et s’attend en 2022 à une rentabilité stable sous réserve de l’impact économique incertain de la guerre en Ukraine. Sa filiale, Porsche, grimpait également de plus de 6 %.

Kering acquiert les lunettes de soleil Maui Jim

Kering (+2,17 % à 569,20 euros) a acquis le lunetier américain Maui Jim, qui viendra enrichir le portefeuille de marques de Kering Eyewear, l’entité dédiée à l’activité lunettes de ses griffes, créée en 2014.

Du côté de l’euro et du bitcoin

Vers 7 h, l’euro se négociait à 1,0962 dollar, en hausse de 0,33 % par rapport à la clôture de vendredi.

Le bitcoin s’échangeait à 38 999 dollars, en hausse de 0,80 %.