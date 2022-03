Le prix du baril de pétrole augmente de plus de 5 %

(Hong Kong) Le prix du baril de pétrole brut WTI a bondi de plus de 6 % lundi et le Brent de plus de 5 %, les opérateurs s’inquiétant de plus en plus d’une crise énergétique après les nouvelles sanctions occidentales à l’encontre de Moscou en raison de son invasion de l’Ukraine.