(Toronto) La Bourse de Toronto retraitait mardi tirée vers le bas par les pertes du secteur de la finance, même si les actions du groupe de l’énergie avançaient avec le cours du pétrole brut, qui franchissait le cap des 100 $ US le baril.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois reculait de 39,12 points à 21 087,24 points.

À New York, le cours du pétrole brut cédait 429,89 points à 33 462,71 points. L’indice élargi S&P 500 perdait 34,76 points à 4339,18 points, tandis que l’indice composé du Nasdaq reculait de 65,14 points à 13 686,26 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,81 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 78,75 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut bondissait de 8,09 $ US à 103,81 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel avançait de 16 cents US à 4,56 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or gagnait 25,50 $ US à 1926,20 $ US l’once et celui du cuivre s’appréciait de 12 cents US à 4,57 $ US la livre.