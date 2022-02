Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Richard Dufour La Presse

Un fonds américain vient de bonifier substantiellement son investissement dans Repare Thérapeutique.

BVF Partners a notamment acheté le 19 janvier environ 15 millions en actions de l’entreprise de biotechnologie montréalaise spécialisée en oncologie de précision.

Cet achat d’un million d’actions a fait passer à plus de 12,5 % la participation de BVF Partners dans Repare.

Des achats subséquents réalisés dans les deux dernières semaines de janvier font en sorte que le gestionnaire de San Francisco a commencé février avec une participation supérieure à 14 % dans Repare.

Plus important actionnaire institutionnel de Repare, BVF est le seul à détenir plus de 10 % des actions.

Alors qu’il ne reste qu’une séance en février, Supremex est le titre québécois qui affiche la plus forte hausse ce mois-ci à la Bourse de Toronto avec une appréciation de 24 %. Goodfellow (+ 22 %), Alithya (+ 16 %), Aya Gold & Silver (+ 14 %), TVA (+ 13 %), Taiga (+ 12 %) et Uni-Sélect (+ 12 %) connaissent également un très bon mois. À l’inverse, Pyrogenesis (- 28 %), Tecsys (- 19 %), Guru (- 19 %) ainsi que Lightspeed (- 19 %) connaissent un mois difficile en Bourse.

La participation dans Dollarama du plus gros actionnaire du détaillant montréalais vient de glisser sous les 10 %. Le gestionnaire de fonds Fidelity a vendu le 21 janvier un bloc de 205 200 actions, une transaction qui a nécessité une déclaration aux autorités. Fidelity précise avoir commencé février avec une participation de 9,8 % dans Dollarama. Aucun actionnaire ne détient dorénavant 10 % ou plus des actions de Dollarama.

« Sachant que le S&P 500 a déjà reculé en anticipation du conflit ukrainien, nous sommes d’avis que la probabilité d’un environnement de cours boursiers plus élevés demeure le scénario le plus probable au cours des prochains mois », commente le gestionnaire de portefeuille Daniel Ouellet, du Groupe Ouellet Bolduc, affilié à Desjardins, dans une note envoyée jeudi à ses clients.

« La baisse des marchés nous apparaît comme une saine correction davantage influencée par le changement de ton des banques centrales vis-à-vis l’inflation. Comme le rappelle si bien Warren Buffett : acheter au son du canon et vendre au son du violon. »

Fiera a augmenté sa détention d’actions de Tecsys le mois dernier et des transactions d’achat réalisées le 31 janvier ont forcé la divulgation aux autorités que Fiera détenait une participation de 12,7 % pour commencer février. Fiera avait déclaré au printemps détenir une participation de 10,6 %. Fiera est le plus important actionnaire institutionnel de Tecsys et le seul à plus de 10 %.

L’analyste Kevin Chiang, de la CIBC, a retiré jeudi sa recommandation de vente sur le titre de Bombardier après avoir écouté les propos de la direction durant la journée de présentations organisée pour les investisseurs. « Bien que Bombardier maintienne ses cibles pour 2025, l’entreprise devrait bénéficier d’une plus grande flexibilité en exécutant son plan stratégique. » Il estime « conservatrices » les hypothèses de la direction, mais l’évaluation actuelle l’empêche toujours de suggérer l’achat de l’action.

La Scotia propose désormais d’acheter l’action de Bombardier. L’analyste Konark Gupta a changé jeudi sa recommandation. Il dit que sa confiance envers la capacité d’atteindre la plupart, sinon la totalité de ses cibles fixées pour 2025 est maintenant renforcée. Le repli du titre depuis octobre est un autre élément qui justifie sa décision d’en proposer l’achat.

La firme Acumen a lancé en début de semaine sa couverture officielle des activités de Haivision en recommandant d’acheter le titre du fournisseur montréalais de solutions pour la diffusion en continu. L’analyste Nick Corcoran qualifie notamment Haivision de leader dans son marché. « L’historique des marges démontre la force des solutions de Haivision », écrit-il dans son rapport publié mardi en insistant sur le potentiel d’acquisitions futures. Haivision a d’ailleurs annoncé jeudi une acquisition en France.

Le patron de MTY a acheté des actions du franchiseur montréalais cette semaine. Eric Lefebvre a acheté un bloc de 1000 actions mercredi. Il a payé un prix unitaire de 50,73 $.

La BMO a retiré en milieu de semaine sa suggestion d’achat sur le titre de Lion 24 heures avant la publication des résultats de fin d’exercice du constructeur de véhicules électriques de Saint-Jérôme. L’analyste Jonathan Lamers souligne que l’évaluation du titre est hautement liée aux ventes futures de véhicules et souligne que les commandes de camions électriques s’accumulent à un rythme plus lent qu’anticipé.

Les titres québécois de Supremex et de Goodfellow ont atteint cette semaine un autre sommet des 52 dernières semaines à Toronto. À l’opposé, Québecor, Cascades, Lion, Lightspeed, Guru, Marché Goodfood, mdf commerce, Dialogue, Tecsys, Xebec et Bausch Health ont touché un plancher des 52 dernières semaines.

La date limite pour contribuer à son REER est mardi, et pour ceux qui peuvent se le permettre, la contribution maximale pour 2021 est de 27 830 $.

Cette rubrique marque une pause d’une semaine pour la relâche. De retour le 13 mars.