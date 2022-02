Guerre en Ukraine

Le baril de pétrole flambe à 100 dollars, puis s’apaise un peu

(Londres) Les prix du pétrole se sont enflammés jeudi avant de s’apaiser un peu, l’attaque aérienne et terrestre de l’armée russe contre l’Ukraine ayant brièvement propulsé le baril de WTI américain à plus de 100 dollars, et celui de Brent à plus de 105 dollars, une première depuis 2014.