(New York) Surprise par le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine, la Bourse de New York a ouvert en nette baisse jeudi, les investisseurs se détournant des marchés actions. L'invasion a aussi fait bondir le prix du pétrole et de l'or.

Agence France-Presse

Dans les premiers échanges, le Dow Jones était en repli de 2,30 %, l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, perdait 2,74 %, et l’indice élargi S&P 500, lâchait 2,32 %.

À Toronto, l’indice composé S&P/TSX reculait de 303,83 points à 20 440,34 points, tandis que les marchés européens cédaient du terrain eux aussi.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 77,92 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 78,63 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut bondissait de 7,01 $ US à 99,11 $ US le baril, tandis que celui du gaz naturel prenait 27 cents US à 4,86 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or grimpait de 47,00 $ US à 1957,40 $ US l’once et celui du cuivre perdait moins de 1 cent US à 4,49 $ US la livre.

Contrats à terme en baisse avant l'ouverture

Déjà avant l’ouverture des cours, vers 9 h les contrats à terme donnaient le Dow Jones en repli de 2,30 %, l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, de 2,94 %, et l’indice élargi S&P 500, de 2,37 %.

Le président Vladimir Poutine a lancé jeudi une invasion de l’Ukraine avec frappes aériennes et attaque de forces terrestres depuis plusieurs positions, lesquelles ont déjà fait plusieurs dizaines de morts, selon les autorités ukrainiennes.

Avec cette opération, le chef de l’État russe a dit vouloir « arriver à une démilitarisation et une dénazification de l’Ukraine », dont il a appelé les soldats à « déposer les armes ».

« C’est la guerre », a commenté Karl Haeling, de la banque LBBW. « Je pense que les gens savaient que quelque chose se préparait, mais beaucoup croyaient que ça n’arriverait pas si vite. C’est à ça qu’on réagit. »

L’indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, a bondi de plus de 18 % pour s’inscrire à son plus haut niveau depuis un mois.

Les investisseurs se réfugiaient en nombre sur le marché obligataire. Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans s’est brutalement détendu, jusqu’à 1,84 %, contre 1,92 % la veille. Il évoluaint autour de 1,87 % vers 9 h.

La lame de fond balayait une bonne partie de la place new-yorkaise, les plus importantes capitalisations en tête, à l’image d’Apple (-4,05 %), Alphabet (-2,38 %) ou Microsoft (-3,04 %) affichant toutes un recul marqué dans les échangés électroniques préalables à l’ouverture.

Les pétrolières étaient à la fête, quelques heures après que le baril de a dépassé les 100 dollars. Chevron (+2,77 %), ExxonMobil (+2,20 %) ou ConocoPhillips (+3,66 %) avançaient tous à contre-courant du marché.

Autre secteur porté par la conjoncture géopolitique, la défense, notamment les fabricants d’avions et d’hélicoptères de combat Northrop Grumman (+3,59 %) et Lockheed Martin (+2,47 %), ou Raytheon (+1,63 %), qui produit, entre autres, des missiles.