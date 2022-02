(Toronto) La Bourse de Toronto retraitait mercredi, en fin de matinée, malgré la vigueur du secteur de l’énergie, alors que les tensions en Ukraine restaient élevées, la Russie ayant envoyé des soldats dans des régions de l’est du pays.

La Presse Canadienne

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois perdait 43,80 points à 20 864,02 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles reculait de 115,92 points à 33 480,69 points. L’indice élargi S&P 500 perdait 24,14 points à 4280,62 points, tandis que l’indice composé du NASDAQ cédait 122,30 points à 13 259,22 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 78,52 cents US, en hausse par rapport à son cours moyen de 78,47 cents US de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut prenait 98 cents US à 92,89 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel s’appréciait de 15 cents US à 4,61 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or progressait de 2,50 $ US à 1909,90 $ US l’once et celui du cuivre rendait 3 cents US à 4,49 $ US la livre.

Les matières premières au milieu des tensions

Les cours du pétrole remontaient, après une journée agitée où le Brent a frôlé les 100 dollars.

Vers 15 h 30 GMT (16 h 30 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 1,53 % à 98,32 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril prenait 1,63 % à 93,41 dollars.

Le prix du gaz naturel européen poursuivait sa hausse, la Russie étant le premier exportateur mondial. Le marché de référence en Europe gagnait 10 % par rapport à mardi.

La situation profitait aux actions des entreprises minières : Antofagasta bondissait de 2,53 %, Glencore de 1,29 %, ArcelorMittal de 1,26 %. Mais Evraz, plus présente en Russie, chutait (-8,53 %).

L’automobile prend de la vitesse

L’action du groupe automobile Stellantis bondissait de 5,77 % à Paris après que le groupe a publié un bénéfice « record » en 2021, malgré des ventes freinées par la pénurie de semi-conducteurs.

Dans son sillage le secteur avançait, notamment à Francfort où BMW prenait 2,41 %. Porsche SE, la holding financière détenant Volkswagen, s’envolait encore de 7 % au lendemain de l’annonce de la volonté du groupe d’introduire la marque Porsche en Bourse.

La cybersécurité recherchée

Sur le NASDAQ, la firme de cybersécurité Palo Alto Networks faisait des étincelles (+6,40 %) après avoir affiché des ventes en hausse de 30 % et rehaussé ses prévisions de bénéfice et de revenus pour l’année entière dans un contexte de forte demande de cybersécurité.

Les titres des firmes de cybersécurité avaient d’une façon générale le vent en poupe alors que les risques d’attaques informatiques « sponsorisées par des organisations liées à l’État russe » ont augmenté avec la situation en Ukraine, relevait Dan Ives, analyste pour Wedbush.

Zscaler grimpait par exemple de 3,17 %, CyberArk Software de 2,16 %, Fortinet de 1,55 %.

Avec Agence France-Presse