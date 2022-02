Après une ouverture en forte baisse, les places européennes se détendaient, certaines étant même repassées dans le vert. Francfort ne perdait plus que 0,12 %, Milan 0,20 %, tandis que Londres grappillait 0,31 % et Paris 0,11 %. La volatilité sur les indices européens était au plus haut depuis novembre 2020.

(Paris) Les Bourses mondiales surveillaient nerveusement mardi les annonces de sanctions internationales contre la Russie après la reconnaissance par Moscou de régions séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine.

Agence France-Presse

Après une ouverture en forte baisse, les places européennes se détendaient, certaines étant même repassées dans le vert. Francfort ne perdait plus que 0,12 %, Milan 0,20 %, tandis que Londres grappillait 0,31 % et Paris 0,11 %. La volatilité sur les indices européens était au plus haut depuis novembre 2020.

Fermée lundi, la Bourse de New York reprenait les échanges dans la nervosité mardi : à 10 h, les indices, qui avaient tous ouvert nettement dans le rouge, oscillaient entre territoire positif et négatif. L’indice Dow Jones perdait 0,23 %, le NASDAQ avançait de 0,12 % et le S&P 500 de 0,20 %.

Outre la crise ukrainienne, la confiance des consommateurs aux États-Unis a légèrement baissé en février, pour le deuxième mois d’affilée, en raison de perspectives de croissance moins optimistes et d’inquiétudes plus grandes concernant l’inflation. Cela faisait monter les rendements obligataires sur le marché de la dette souveraine.

La Maison-Blanche a salué la suspension par l’Allemagne de l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2 après la reconnaissance par Moscou de l’indépendance de provinces ukrainiennes prorusses et a assuré qu’elle annoncerait ses « propres mesures » mardi.

Le président américain Joe Biden a déjà interdit tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions séparatistes.

L’UE a annoncé mardi vouloir interdire aux autorités russes d’accéder aux marchés et services financiers européens et cibler les banques finançant les opérations militaires russes.

La Russie n’a « pour l’instant » pas l’intention de déployer des forces dans les territoires séparatistes dans l’est de l’Ukraine, mais le fera en cas de « menace », a affirmé lundi son vice-ministre des Affaires étrangères Andreï Roudenko.

« Si la Russie poursuit sa rhétorique belliqueuse et qu’on commence à avoir des incursions en dehors des deux régions dans les territoires ukrainiens alors les indices européens devraient se reprendre une belle soufflante à la baisse », avertit Alexandre Baradez, analyste de IG France.

Coup de chaud sur les matières premières

La perspective d’une guerre et de sanctions strictes faisait monter les inquiétudes concernant l’approvisionnement en matières premières.

Les prix du gaz naturel se tendaient, la Russie étant le premier exportateur mondial. Vers 10 h, le marché de référence en Europe gagnait environ 9 %, mais restait en deçà des niveaux de 2021.

Les pays exportateurs de gaz disposent de capacités limitées pour augmenter rapidement l’approvisionnement de l’Europe et n’ont aucune visibilité sur les prix, ont prévenu mardi les membres du FPEG à l’issue d’un sommet à Doha.

Les prix du pétrole brut s’envolaient également, mais ils étaient déjà très élevés avant la crise ukrainienne.

Vers 9 h 30, le cours du baril de Brent de la mer du Nord prenait 2,45 % à 97,73 dollars, après avoir touché les 99,50 dollars, et celui du baril de WTI américain gagnait 3,33 % à 93,21 dollars.

Ces hausses des prix profitaient aux entreprises pétrolières comme BP (+0,89 %) à Londres ou TotalEnergies (+0,68 %) à Paris.

Les cours des actionnaires du gazoduc Nord Stream II, suspendu par l’Allemagne en guise de représailles envers la Russie, évoluaient diversement entre Uniper (-3,43 %) et OMV (-0,11 %) ou encore Engie (+0,28 %) et Shell (+2,39 %).

Les prix de l’aluminium et du nickel atteignaient des niveaux inédits depuis plusieurs années.

Des banques russes rescapées des sanctions

Les deux premières banques russes Sberbank et VTB, qui avaient lourdement chuté en amont des annonces de sanctions, remontaient la pente, ne figurant pas dans la liste des établissements visés par Londres et l’Union européenne. Sberbank gagnait 1,55 % à 211,44 roubles après être descendue à 208 roubles tandis que VTB montait de 2,97 %.

Porsche prêt à vrombir en Bourse

Le deuxième groupe automobile mondial Volkswagen a annoncé être en « discussions avancées » pour introduire en Bourse sa marque de luxe Porsche. L’action Volkswagen montait de 9,05 % et celle de Porsche SE, le holding financier qui contrôle Volkswagen, grimpait de 13,6 % vers 10 h.

Du côté de l’euro et du bitcoin

L’euro montait de 0,38 % à 1,1342 dollar.

Le bitcoin prenait 2,57 % à 38 012 dollars.