En Europe, vers 6 h 38, la Bourse de Paris résistait (+0,18 %) grâce à des résultats d’entreprises de bonne facture, Francfort se tenait à l’équilibre (+0,09 %) tandis que Londres (-0,60 %) et Milan (-0,22 %) poursuivaient leur recul de la veille.

(Paris) Les incertitudes géopolitiques autour de l’Ukraine dictaient la tendance sur les marchés jeudi, les investisseurs suivant en direct l’évolution de la situation au gré des déclarations des différentes parties prenantes.

Agence France-Presse

En Europe, vers 6 h 38, la Bourse de Paris résistait (+0,18 %) grâce à des résultats d’entreprises de bonne facture, Francfort se tenait à l’équilibre (+0,09 %) tandis que Londres (-0,60 %) et Milan (-0,22 %) poursuivaient leur recul de la veille.

À Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices laissaient entrevoir un nouveau repli avant l’ouverture, de 0,46 % pour le Dow Jones et de 0,70 % sur l’indice NASDAQ, à forte composition technologique, 0,11 %.

« Les marchés sont indécis en raison de l’incertitude causée par la crise ukrainienne », résume Franklin Pichard, directeur de Kiplink Finance.

L’armée ukrainienne et les séparatistes prorusses se sont mutuellement accusés jeudi de bombardements et d’escalade dans l’Est de l’Ukraine, en proie à un conflit depuis 2014, en pleine crise entre Moscou et les Occidentaux.

Le Kremlin a annoncé par ailleurs que le retour dans leurs casernes des troupes engagées dans des manœuvres aux abords de l’Ukraine prendrait du temps tandis que l’Occident accuse Moscou d’y maintenir voire d’y renforcer sa présence militaire.

Le président Vladimir Poutine avait parlé mardi d’un « retrait partiel », sans détailler son ampleur ni son calendrier, une lueur d’espoir qui avait alors rassuré les marchés.

Le regain de tensions incitait jeudi les investisseurs à privilégier les valeurs refuges telles que l’or ou les emprunts d’État, un réflexe traduisant une légère aversion au risque.

L’once d’or gagnait 0,80 % et s’échangeait à 1884,76 dollars, après être montée jusqu’à 1893,33 dollars l’once, un plus haut depuis juin.

Concernant l’inflation, sujet majeur qui préoccupe les marchés depuis des mois, le compte-rendu du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine a été sans surprise mercredi, confirmant que la Fed pourrait relever ses taux directeurs à un rythme plus rapide que lors de la précédente reprise économique (après 2015), pour lutter contre l’inflation.

S’il est largement admis que les taux vont être relevés en mars, les investisseurs restent divisés sur l’ampleur de la remontée, de 50 ou 25 points de base.

Les investisseurs seront ainsi attentifs aux prises de parole de plusieurs banquiers centraux de la Fed dans la journée.

Kering salué pour ses « excellentes performances »

L’action Kering s’arrogeait 6,70 % à 675 euros vers 6 h 30 après l’annonce par le groupe de luxe d’« excellentes performances en 2021 », avec des ventes à 17,6 milliards d’euros et un bénéfice net à 3,2 milliards d’euros, dépassant les résultats d’avant-pandémie.

RWE et Commerzbank caracolent

L’énergéticien allemand RWE (+5,45 %) était en tête du DAX, après avoir relevé ses prévisions pour l’exercice 2022 vers 6 h 20.

La deuxième banque allemande Commerzbank, en train de se séparer de milliers de salariés sur fond de virage numérique, a annoncé jeudi un retour au bénéfice net pour 2021 et compte à nouveau verser un dividende l’an prochain. Le titre grimpait de 5,46 % à 9,05 euros, au MDax.

Reckitt Benckiser fait mieux que prévu

Le groupe britannique de produits d’hygiène et de santé Reckitt Benckiser s’envolait de 5,13 % à 6107 pence après avoir publié des résultats annuels meilleurs que prévus, tirés notamment par une hausse de 17,5 % dans le secteur de la santé au dernier trimestre 2021.

Repli du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les prix du pétrole étaient en repli jeudi, le marché oscillant entre gains et pertes cette semaine, influencé par des informations contradictoires à propos de la crise en Ukraine et la possible conclusion d’un accord autour du nucléaire iranien.

Vers 6 h 30, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril perdait 1,90 % à 93,01 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars reculait de 2,11 % à 91,68 dollars.

L’euro se stabilisait (-0,04 %) face au billet vert, à 1,1370 dollar.

Le bitcoin perdait 2,16 % à 43 152 dollars.