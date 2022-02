Le NASDAQ accélère sa chute et perd plus de 3 %

(New York) Wall Street accélérait ses pertes jeudi après-midi, dans le sillage de la séance cauchemardesque de Meta (-26,65 %), l’indice NASDAQ abandonnant plus de 3 % sur fond de déroute des valeurs technologiques.

Agence France-Presse

Vers 15 h 05, le NASDAQ reculait de 3,18 %, tandis que le Dow Jones cédait 1,22 % et l’indice élargi S&P 500 2,12 %.

Très mal orientée dès l’ouverture du fait de la dégringolade de Meta, la séance s’est transformée en carnage à l’approche de la clôture.

Outre la maison mère de Facebook, Snap (-23,06 %), et d’autres vedettes du secteur technologique comme Block (ex-Square, -11,66 %), Pinterest (-10,03 %) ou DoorDash (-10,23 %), lâchaient tous plus de 10 %.

La glissade incontrôlée de Meta (-26,65 % à 236,93 dollars) était liée à la publication, mercredi après Bourse, d’un bénéfice net en baisse au quatrième trimestre, ainsi que de la stagnation du nombre d’utilisateurs de Facebook par rapport au trimestre précédent.

Plus encore, le marché s’inquiétait des « vents contraires » dont a fait état le réseau social pour 2022.

Le fondateur et PDG de Facebook, devenu Meta, a évoqué la concurrence d’autres plateformes, nommant même TikTok, ainsi que les perturbations liées à la modification du système d’exploitation des iPhone par Apple, qui vont amputer de 10 milliards de dollars les revenus publicitaires cette année.

Autre illustration de la nervosité du marché, Amazon était massivement vendu (-7,77 % à 2778,24 dollars) avant la publication de ses propres résultats jeudi après Bourse.

Entre les seuls Meta (plus de 200) et Amazon (plus de 100), ce sont plus de 300 milliards de capitalisation boursière qui se sont envolés jeudi.