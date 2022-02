(Londres) Les prix du pétrole marquaient une pause mardi à la veille de la réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires (OPEP+), les investisseurs encaissant des bénéfices après un début d’année sur les chapeaux de roues.

Agence France-Presse

Vers 5 h 40, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, perdait 0,37 % à 88,93 dollars.

À New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars était en baisse de 0,35 % à 87,84 dollars.

« Nous assistons ce matin à des prises de bénéfices avant la réunion de l’OPEP+ de demain, au cours de laquelle le groupe devrait ajouter 400 000 barils supplémentaires par jour à ses quotas existants en mars », explique à l’AFP Tamas Varga, analyste chez PVM Energy.

« C’est un peu un repli à court terme dans une tendance haussière à plus long terme », assure à l’AFP Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Par ailleurs, la baisse s’explique par des facteurs techniques « uniquement due à la reconduction du contrat », affirme Carsten Fritsch, analyste chez Commerzbank.

Mais dans le marché très tendu avec une cascade de crises géopolitiques en toile de fond, « la baisse actuelle ne devrait pas durer », poursuit Tamas Varga.

Les tensions en Ukraine et en Russie, cette dernière accusée par les Occidentaux d’avoir massé plusieurs dizaines de milliers de militaires à la frontière de son voisin en prévision d’une possible invasion, sont au plus haut.

Moscou a affirmé mardi qu’elle n’allait pas « battre en retraite » face aux menaces de sanctions des États-Unis, donnant le ton avant un entretien téléphonique important avec Washington.

Au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont intercepté lundi un missile balistique lancé par les rebelles houthis, les hostilités régionales liées à la guerre au Yémen franchissant un cran.

Les yeux du marché sont tournés vers les données des stocks américains de pétrole, publiées mercredi, mais surtout vers la réunion des vingt-trois membres de l’OPEP+.

Les analystes s’attentent à une augmentation mensuelle marginale de production de pétrole (400 000 barils par jour), insuffisante pour calmer la flambée des prix.