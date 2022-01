En début de séance en Europe, Londres reculait de 0,9 %, Paris de 1,2 % et Francfort de 1,4 %.

(Londres) Les marchés mondiaux glissaient vendredi matin, au lendemain de nouvelles pertes sur Wall Street.

La Presse Canadienne

En début de séance en Europe, Londres reculait de 0,9 %, Paris de 1,2 % et Francfort de 1,4 %.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S & Px500 étaient stables.

En Asie, Tokyo et Shanghaï ont perdu 0,9 %. Hong Kong a ajouté 0,1 %. La bourse de Séoul a plongé de 1,1 % et celle de Sydney de 2,3 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole a perdu 1,66 $ US à 83,89 $ US le baril.