En Europe, les indices ralentissaient par rapport à la première partie de séance. Paris montait de 0,97 % et Francfort de 1,12 %, après avoir perdu plus de 1 % lundi. Londres montait de 0,38 %.

(Paris) Les bourses européennes rebondissaient mardi après le trou d’air des jours précédents, tandis que Wall Street a ouvert en baisse, en amont d’un discours du patron de la Fed, qui prévoit de durcir sa politique monétaire.

Agence France-Presse

À la Bourse de New York, le Dow Jones reculait de 0,53 % et le S&P 500 de 0,19 % vers 10 h 05, tandis que le NASDAQ prenait 0,27 % après avoir ouvert dans le rouge.

En Europe, les indices ralentissaient par rapport à la première partie de séance. Paris montait de 0,97 % et Francfort de 1,12 %, après avoir perdu plus de 1 % lundi. Londres montait de 0,38 %.

Sous la pression de l’inflation au plus haut depuis des décennies aux États-Unis, et dont le rythme en décembre sera publié mercredi, la Réserve fédérale américaine s’est montrée plus résolue à agir ces dernières semaines.

« Nous sommes rapidement passés du récit d’une inflation transitoire à un resserrement agressif comprenant une réduction accélérée des achats d’actifs, de multiples hausses de taux et une réduction imminente du bilan » de la banque centrale américaine, la Fed, estime Craig Erlam, analyste chez Oanda.

Désormais les investisseurs anticipent quatre hausses des taux directeurs de la Fed en 2022, ce qui fait grimper le taux d’intérêt de la dette américaine à deux ans à 0,93 %, contre 0,52 % fin novembre.

En revanche, les rendements à plus long terme s’offraient une respiration : le taux à dix ans était de 1,76 % à 15 h 05 GMT. De quoi permettre aux actions, et notamment aux valeurs technologiques plus sensibles à cette évolution, de repartir de l’avant mardi.

Les investisseurs suivront donc avec attention l’audition du président de la Fed Jerome Powell au Sénat américain.

Il va promettre « d’empêcher l’inflation de s’enraciner », selon un discours préparé à l’avance et diffusé lundi, sans plus de détail.

De son côté, le président de la Réserve fédérale d’Atlanta Raphael Bostic a souligné dans un entretien au Wall Street Journal qu’il était ouvert à ce que la Fed relève son objectif de taux à court terme dès sa réunion de mars.

En Europe, le nouveau président de la Banque centrale d’Allemagne a estimé mardi que l’inflation (5 % en décembre en zone euro) pourrait rester élevée plus longtemps que prévu et que la politique monétaire en zone euro doit « rester sur ses gardes ».

L’optimisme des investisseurs a également été douché par une mise en garde de la Banque mondiale, qui estime que la croissance mondiale va ralentir cette année et n’exclut pas un scénario du pire sous l’effet du variant Omicron.

Retour de la technologie, Darktrace lumineux

Sous pression lors des dernières séances, les valeurs technologiques européennes rebondissaient mardi. À Paris, Capgemini progressait de 3,47 % à 201,30 euros, Dassault systèmes de 2,20 % à 47,61 euros.

À Francfort, Infineon gagnait 2,21 % à 39,38 euros. À Londres, l’entreprise de cybersécurité Darktrace bondissait de 8,28 % à 427 pence après avoir revu à la hausse ses perspectives pour 2022.

Les laboratoires s’attaquent à Omicron

Le patron du laboratoire Pfizer (+1,48 %) a assuré lundi qu’une version du vaccin contre la COVID-19 adaptée au variant Omicron sera au besoin prête en mars tandis que son homologue chez Moderna (4,50 %) a évoqué la préparation d’un vaccin similaire pour l’automne.

Du côté du pétrole, de l’euro et du bitcoin

Les cours du pétrole repartaient à la hausse, stimulés par la confiance des investisseurs envers une demande ferme, malgré la propagation du variant Omicron de la COVID-19.

Vers 10 h, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour échéance en mars prenait 1,21 % à 81,86 dollars. Le West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février grimpait de 1,09 % à 79,10 dollars.

L’euro était stable face au dollar, à raison d’un euro pour 1,1326 dollar vers 10 h. Il a touché son plus bas niveau depuis février 2020 face à la livre britannique (à 83,24 pence), dopée par la perspective d’un resserrement de la politiquement monétaire.

Après être brièvement passé sous les 40 000 dollars lundi, le bitcoin évoluait à 41 820 dollars (+0,27 %).